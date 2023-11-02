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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yabancının borsaya gelmek için beklediği 2 gelişme ne? - İş-Yaşam Haberleri

        Yabancının borsaya gelmek için beklediği 2 gelişme ne?

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner oluyor. Borsa İstanbul'da son dönemdeki düşüşün nedeninin irdelendiği programda Deriner, jeopolitik gelişmeler ve yeni ekonomi politikasının hisse senetlerine bundan sonraki dönemde etkisini değerlendiriyor. Deriner ayrıca borsanın bundan sonraki süreçte yükselebilmesi için şart olarak görülen yabancı yatırımcıların yatırım için neyi beklediğine dair görüşlerini aktarıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 18:55 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:55
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        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
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        BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner oluyor.

        Borsa İstanbul'da son dönemdeki düşüşün nedeninin irdelendiği programda Deriner, jeopolitik gelişmeler ve yeni ekonomi politikasının hisse senetlerine bundan sonraki dönemde etkisini değerlendiriyor. Deriner ayrıca borsanın bundan sonraki süreçte yükselebilmesi için şart olarak görülen yabancı yatırımcıların yatırım için neyi beklediğine dair görüşlerini aktarıyor.

        ŞİRKET HİSSELERİ PAHALI MI?

        Deriner, borsa şirketlerinin piyasa değerinin seçimin ardından kısa sürede yükselmesinin borsanın düzeltme yapmasında etkili olup olmadığı yönündeki yorumlarını dile getirirken borsa şirketlerinin şu anki değerini de tarihi ortalamalar ve ekonomideki gelişmeler ışığında ele alıyor. Yeni ekonomi politikası gereği faiz artışı, kredi kısıtlaması ve büyümenin düşecek olması şirketler üzerindeki etkisinin tartışıldığı programda bu durumun borsada fiyatlamasının olup olmayacağı konuşuluyor.

        PARASAL SIKILAŞTIRMA HANGİ HİSSELERİ ÖNE ÇIKARIR?

        Yatırımcının bu ortamda hisse yatırımı yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini sıralayan Deriner, parasal sıkılaşma ortamında hangi özelliklere sahip hisselerin tercih edilmesi gerektiğini anlatarak aynı şekilde mevcut ekonomik ortamda bir yatırımcının portföyünde hangi varlıkların yer alması gerektiğini dile getiriyor.

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