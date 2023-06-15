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Yabancılardan 261.8 milyon dolarlık alım

Yabancı yatırımcı geçen hafta 261.8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Giriş: 15.06.2023 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL
Yabancılardan 261.8 milyon dolarlık alım
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Haziran haftasında net 261,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 25,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 1,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yabancılar böylece 2 Aralık 2022'den bu yana haftalık bazda en yüksek hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Haziran itibarıyla 23 milyar 330,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Haziran itibarıyla 23 milyar 180,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 27,8 milyon dolardan 916,6 milyon dolara ve ŞBS stokları da 72,9 milyon dolardan 63,3 milyon dolara indi.

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