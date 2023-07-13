Yabancılar 5 haftada 1.3 milyar dolarlık alım yaptı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Temmuz haftasında net 231,4 milyon dolarlık hisse senedi, 57 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yabancılar, böylece son 5 haftada 1,3 milyar dolarlık hisse senedi alırken, Aralık 2022'den bu yana ilk kez üst üste 5 hafta alıcı tarafında yer aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Haziran itibarıyla 22 milyar 493,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 7 Temmuz itibarıyla 24 milyar 225,4 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 882,8 milyon dolardan 948,4 milyon dolara, ŞBS stokları da 65,2 milyon dolardan 69,3 milyon dolara çıktı.