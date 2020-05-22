Reuters

Turizm Bakanlığı Nisan ayı ve Ocak-Nisan dönemi yabancı ziyaretçi sayılarını açıkladı.



Buna göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan'da bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 99.26 azaldı. Bu dönemde, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan'da 24 bin 238 kişi oldu.

2019 yılı Nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısı ise 3.3 milyon kişi olmuştu.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Nisan döneminde ise, bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 51.2 azalışla 4.26 milyon oldu.

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