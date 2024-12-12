Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Aralık haftasında net 157.6 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Yabancı yatırımcı söz konusu haftada 32 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken , 102.3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

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Yabancı yatırımcı bir önceki haftada Borsa İstanbul'da 280 milyon dolarlık alım gerçekleştirmişti.