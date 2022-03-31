Xiaomi, Redmi Note 11 serisi ile akıllı süpürge, akıllı saat ve kulaklığın da yer aldığı ekosistem ürünlerinin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G ve Redmi Note 11 Pro+ 5G modellerinden oluşan seri, Nisan ayından itibaren Türkiye’de piyasaya sunulacak.
Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11S, 1.52 inç Samsung HM2 sensörünü kullanan 108MP ana sensörlere sahip. 8MP ultra geniş açılı kamera, 118 derecelik görüntüleme açısı sunarken, yakın çekimler için ise 2MP makro kamera kullanılıyor.
Ayrıca Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S ve Redmi Note 11'nin 2MP derinlik kamerası ise portre çekimleri için doğal bir bokeh efekti oluşturmaya olanak tanıyor. Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11S'nin ön tarafında 16MP ön kamera bulunuyor.
120Hz’LİK YENİLEME HIZI
120Hz'ye kadar yüksek yenileme hızına ve 360Hz'ye kadar dokunmatik örnekleme hızına sahip olan Redmi Note 11 serisi, 6.67 inç ile 6.43 inç ekran boyutu ve DCI-P3 geniş renk gamına sahip FHD+ AMOLED DotDisplay ile donatıldı.
Redmi Note 11 Pro 5G, gücünü gelişmiş 8 çekirdekten alıyor. Kullanılan çipset, 6 nm teknolojisi ve 2.2 GHz'e varan saat hızı sayesinde 5G bağlantısı sunuyor. Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11S ise gelişmiş 8 çekirdekli MediaTek Helio G96 işlemci ve 8 GB'a kadar RAM ile donatıldı.
Redmi Note 11’de, 6 nm ile oluşturulmuş bir Snapdragon 680 işlemci bulunuyor. Ayrıca, serideki tüm cihazlar 5000 mAh kapasiteli pille birlikte geliyor. 67W turbo şarj özelliği bulunan Redmi Note 11 Pro 5G ve Redmi Note 11 Pro'da pilin yüzde 50'sini doldurması, 15 dakika sürüyor 33W Pro hızlı şarj özelliğine sahip Redmi Note 11S ve Redmi Note 11 ise yaklaşık bir saatte yüzde 100'e kadar şarj ediliyor. 120W kablosuz şarj desteğine sahip ilk Redmi akıllı telefon olan Redmi Note 11 Pro+ 5G ise 15 dakika içinde yüzde 100 şarj düzeyine ulaşıyor.
TÜRKİYE FİYATLARI
Redmi Note serisi üyeleri Redmi Note 11 Pro 5G 8099 TL’den ve Redmi Note 11 Pro+ 5G 9499 TL’den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla Nisan ayının ikinci yarısında kullanıcılarıyla buluşacak. Serinin diğer üyelerinden Redmi Note 11 Pro 7199 TL’den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla 1-10 Nisan tarihleri arasında ön satışta olacak.
Redmi Note 11S ise 6499 TL’den başlayan fiyatlarla 1 Nisan itibariyle raflarda yerini alacak. Ailenin son üyesi Redmi Note 11 ise 5199 TL’den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla Mayıs ayında satışa çıkacak.
AKILLI SÜPÜRGE, AKILLI SAAT VE KULAKLIK…
Xiaomi düzenlediği etkinlikte ayrıca Mi Vacuum-Mop 2 Lite, Mi Vacuum-Mop 2, Mi Vacuum-Mop 2 Pro ve Mi Vacuum-Mop 2 Ultra'dan oluşan Mi Robot Vacuum-Mop 2 akıllı süpürge serisini de tanıttı.
Türkiye’de düzenlenen tanıtım etkinliğinde Xiaomi’nin premium giyilebilir teknoloji cihazları Xiaomi Watch S1 ve Xiaomi Watch S1 Active ile hibrit ANC teknolojisiyle donatılan Xiaomi Buds 3 kulaklıkları da sahneye çıktı.
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