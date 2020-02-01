01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ölümcül Koronavirüsü sebebiyle Çin'in Wuhan şehrindeki Türkler tahliye ediliyor. Türk vatandaşları tahliye edecek olan askeri uçak Çin'deki havalimanına indi. Tahliye işlemlerinin başlaması bekleniyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tahliye, Sağlık Bakanlığı personeli kontrolünde yapılacak.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara’dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin’in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadelerine yer verildi.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2020
TSK'ya ait A-400 kargo uçağı; 34'ü Türk, 7'si Azerbaycan, 7'si Gürcü ve 1'i de Arnavut olmak üzere toplam 49 kişiyi, Wuhan kentinden alıp Türkiye'ye getirecek.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA UÇAĞA ALINACAKLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 48 kişinin uzmanların kontrolünden sonra uçağa alınacaklarını duyurdu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin’den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." ifadelerine yer verdi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 31, 2020
14 GÜN KONTROLDE TUTULACAKLAR
Yapılan hazırlık sürecinde yolculardan sağlık durumlarıyla ilgili bilgi istendiği de öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, yurda getirilecek vatandaşların Koronavirüs'ü taşımadığını ifade etti. Bununla birlikte tahliyenin ardından 49 kişinin 14 gün boyunca Ankara'daki hastanelerde kontrol altında tutulacağı öğrenildi.
ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 213'E ULAŞTI
Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ise can kaybı 213’e yükseldi. Salgın nedeniyle son 24 saatte 43 kişi ölürken, 1982 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde müşahede altına alınanların sayısı 102 bini aştı. Virüsün merkez üssü Hubey eyaletinde ise can kaybı 204'e ulaştı.
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