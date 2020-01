HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edildiğini duyurdu.

DSÖ Acil Durum Komitesi, koronavirüsün tüm dünyada paniğe yol açan hızla yayılması üzerine İsviçre'nin Cenevre kentinde toplandı.

Örgütün merkezinde TSİ 15.30'da başlayan toplantıda, "Koronavirüs salgınının küresel bir sağlık tehdidi" olup olmadığı konusu, 23 Ocak'taki toplantının ardından yeniden ele alındı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 15 üyeden oluşan Komite toplantısının ardından 1 saat gecikmeli gazetecilerin karşısına geçti.

Ghebreyesus, burada yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına yönelik "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)" ilan ettiklerini bildirdi.

"TEMEL SEBEP DİĞER ÜLKELERDE OLANLAR"

Küresel acil durum ilan edilmesinin nedeninin Çin'in salgına karşı verdiği mücadeleden kaynaklanmadığının altını çizen Ghebreyesus, kararın ardındaki ana sebebin salgına ilişkin başka ülkelerdeki zayıf sağlık durumu olduğunu söyledi.

Karar için, "Temel sebep Çin'de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar" ifadesini kullanan Ghebreyesus, karara rağmen Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlemler için hiçbir gerekçe olmadığını savundu.

Ghebreyesus, acil durum ilanının Çin'e yönelik bir güvensizlik oyu olmadığına vurgu yaparak, ülkenin virüsle mücadelesinin beklentilerinin de üzerinde olduğunu dile getirdi.

Komite Başkanı Fransız Profesör Didier Houssin ve DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da basın toplantısında karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

DSÖ Acil Durum Komitesi 23 Ocak'ta toplanmış, toplantının ardından koronavirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğu bildirilmişti.

"ÇİN'DE DEĞİL DİĞER ÜLKELERDE YAŞANANLAR"

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan basın toplantısında Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel ölçekte acil durum ilan edilmesinin nedeninin "Çin'de değil, diğer ülkelerde yaşananlar" olduğunu belirtti.

ZAYIF ÜLKELERE YAYILMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

DSÖ, virüsün sağlık sistemleri zayıf ülkelere yayılmasından endişe duyuyor.

ÇİN ANAKARASINDAKİ BÜTÜN BÖLGELERE YAYILDI

Virüs şu ana kadar en az 16 ülkede görüldü. Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıkarken, Perşembe günü Tibet'te de bir vakanın doğrulanmasıyla Çin anakarasındaki bütün bölgelere hastalığın yayıldığı anlaşıldı.

DSÖ BAŞKANI ALARM GİBİ KONUŞMUŞTU: DAHA DA KÖTÜLEŞECEK

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Ghebreyesus, 170 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınının yayılma potansiyelinin çok yüksek olduğunu açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci ise JAMA tıp dergisi tarafından salı günü yayınlanan bir podcast'te “Sanırım işler iyileşmeden kötüleşecek” açıklamasında bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR HASTALIĞIMIZ VAR AMA PANZEHİRİMİZ YOK"

DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise "Görev çok zor, sorumluluk devasa. Endişeliyiz. Çok büyük bir hastalığımız var ama panzehirimiz yok" dedi.

"İŞLER İYİLEŞMEDEN KÖTÜLEŞECEK"

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci ise JAMA (The Journal of the American Medical Association) tıp dergisi tarafından salı günü yayınlanan bir podcast'te “Sanırım işler iyileşmeden kötüleşecek” açıklamasında bulundu.

Dr. Fauci, Çin bir şekilde salgını zapt edebilirse ve koronavirüs vakaları olan diğer ülkeler de yayılmayı engelleyebilirse, salgını sonlandırmanın mümkün olabileceğini söyledi.

"YA GERİLEYECEK YA KÜRESEL SALGIN PATLAYACAK"

Fauci, sözlerine şöyle devam etti: "Ama bu ipte yürümeye benzeyecek çünkü eğer yayılmaya devam ederse SARS gibi ortadan kalkmayacak. Bence önümüzdeki dört ila beş hafta kritik olacak. Salgın ya zirveye çıkmaya başlayacak ve bir gerilemeye girecek ya da küresel bir salgın patlayacak."

Çin'de Vuhan kentinde "gizemli hastalık" ya da "gizemli zatürre" adlarıyla ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) dolayısıyla bugüne kadar 132 can kaybı yaşandı. Ülkede 5 bin 974 kişiye bulaşan virüs, alınan önlemlere rağmen durdurulamıyor. Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal'de de vakalar doğrulandı. Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçradı. Dünyanın birçok noktasına yayılan virüs sosyal medyada yayılan görüntülerle insanlardaki paniği de en üst seviyeye çıkardı. Çin'de yaşayan insanlara yüz maskesi kullanmadan toplu taşıma kullanmamları uyarısı yapıldı. Yüz maskeleri tükenmeye başlayınca kendilerini virüsten korumaya çalışan yolcular, plastik şişeler ve hatta motosiklet kaskları kullanarak virüsün bulaşma riskine karşı önlem almaya çalıştı. Hong Kong metro istasyonunda da bir anne çocuğunun ve kendi kafasına yarısına kadar kesilmiş bir şişe geçirerek çocuğunu ve kendini virüsten korumaya çalıştı. Şanghay'dan Perth'e gitmek için uçağa binen bir adam kendini ölümcül virüsten korumak için kafasına bir motosiklet kaskı taktı. Bir kadın ise alışveriş yaparken kafasında plastik bir şişe geçirmiş halde görüntülendi. Güney Kore'de de bir kişi ölümcül virüsten korunmak için montuyla adeta kamufle oldu.

EKONOMİK ENDİŞELER DE BÜYÜYOR

Koronavirüsün küresel ekonomi üzerinde yaratacağı etkinin boyutları hakkında da endişe büyüyor.

Starbucks, Toyota, Foxconn, Tesla ve McDonald's ve IKEA'nın da aralarında bulunduğu firmalar ülkedeki üretimlerini durdurdu ya da mağazalarını kapattı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, koronavirüsün kırılgan olan dünya ekonomisine yeni bir risk oluşturduğunu söyledi.

Powell, "Açık bir şekilde Çin'in arzını yakın dönemde etkileyecek ve komşularından bazılarına da etkisi olabilir" dedi.