Reuters

Japonya yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmek üzere Çin Wuhan'a uçak yollayan ilk ülke oldu. 206 Japon vatandaşı çarşamba günü Tokyo'ya döndü.

Reuters'ta yer alan habere göre; Çin Wuhan'dan tahliye edilen üç Japon'da koronavirüs tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'den hükümet tarafından tahsis edilen bir uçakla Wuhan'dan dönen üç Japon vatandaşında yeni koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

JAPONYA 11 VİRÜS VAKASINI DOĞRULADI

Japonya, şimdi Çinli ziyaretçilerle temasa geçtikten sonra enfekte olan bir tur otobüsü şoförü de dahil olmak üzere 11 virüs vakasını doğruladı. Üç yeni vaka, salgının merkez üssü Wuhan'dan 29 Ocak Çarşamba günü Tokyo'ya gelen 206 Japon arasındaydı.

210 Japon vatandaşını taşıyan ikinci bir uçak da 30 Ocak Perşembe sabahı Tokyo'ya indi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, perşembe günü geri dönen 13 kişinin kendini iyi hissetmediğini düzenledikleri bir basın toplantısında açıkladı.