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Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 132'ye çıktı. Virüsten etkilenen kişi sayısı 5 bin 974 olurken, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alınanların sayısı ise 59 bin 990'a ulaştı.

WUHAN HALKI BİRLİK OLDU

Çin'in Wuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle kent karantina altına alındı. Binlerce kişi, 11 milyon nüfuslu şehirde mahsur kaldı. Sokakların bomboş olduğu hayalet şehir Wuhan'da salgından korunmaya çalışan insanlar, evlerinden dışarıya çıkmıyor. Birbirlerine destek olmak için her akşam 8'de pencerelerden "Dayan Wuhan" "Dayan, yapabilirsin" diye bağırıyorlar ve beraber Çin milli marşını söylüyorlar. Zor günlerden geçen Çin halkının birlik ve beraberlik içinde olduğu, birbirlerini desteklediği bu videolar sosyal medyada binlerce defa paylaşıldı.

KORONAVİRÜSÜN KAYNAĞI AÇIKLANDI

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, salgının kaynağını doğruladı. Virüse, vahşi hayvan eti satan marketteki yılan, kurt yavruları, tilki, sıçan ve tavus kuşu eti ticareti yapan tezgahların ev sahipliği yaptığı açıklandı.

HANGİ ÜLKELERE YAYILDI?

İlk kez 31 Aralık'ta Çin Wuhan'da tespit edilen koronavirüs, o zamandan bugüne 132 kişinin yaşamını kaybetmesine sebep oldu. Ölümcül virüs, Çin başta olmak üzere Tayland, ABD, Avustralya, Japonya, Malezya, Singapur, Fransa, Güney Kore, Vietnam, Kanada, Nepal, İsrail, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne sıçradı.

JAPONYA VE ABD VATANDAŞLARI WUHAN'DAN TAHLİYE EDİLDİ

Japonya ve ABD, yeni tip koronavirüs salgınının patlak verdiği Çin'in Wuhan kentinden vatandaşlarının bir bölümünü tahliye etti. Japonya hükümeti, Vuhan'a gönderdiği charter uçağıyla 206 vatandaşını kentten çıkarırken, ABD ise 240 vatandaşını tahliye etti.