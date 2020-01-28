Dünya Sağlık Örgütü: Hata yaptık

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Çin Wuhan'daki ölümcül koronavirüs riskini değerlendirirken hata yaptıklarını kabul etti.

Daha önce geçmiş hastalık salgınlarını ele alma şekli nedeniyle eleştirilen Dünya Sağlık Örgütü, pazartesi günü Çin'in ölümcül virüsünün risk değerlendirmesinde bir hata yaptıklarını kabul etti.

Science Alert'ta yer alan habere göre; DSÖ'lü yetkililer, yayınlanan bir durum raporunda riskin "Çin'de çok yüksek, bölgesel düzeyde yüksek ve küresel düzeyde yüksek" olduğunu açıkladı. Söz konusu ölümcül salgınının uluslararası alandaki aciliyetinin yüksek olduğu duyuruldu.

Öte yandan bu düzeltmenin uluslararası kamu sağlığı açısından 'acil durum ilanı' anlamına gelmediği ifade edildi.

İlk kez 31 Aralık'ta Çin'in Wuhan şehrinde tespit edilen koronavirüs, o zamandan beri 106 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ölümcül virüs, Çin başta olmak üzere Tayland, ABD, Avustralya, Japonya, Malezya, Singapur, Fransa, Güney Kore, Vietnam, Kanada, Nepal, İsrail ve Almanya'ya sıçradı.