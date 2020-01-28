AA

Fas, Çin'in Hubey eyaletindeki Wuhan şehrinde bulunan 100 vatandaşının, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle tahliye edilmesine karar verdi.

AA'nın haberine göre; Fas Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed, Wuhan'da çoğu öğrenci 100 Faslının ülkeye geri getirilmesi için talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin nakil işlemleri ve ülkede karşılanmaları sırasında sağlıkla ilgili gereken tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

İlk olarak 12 Aralık'ta Wuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 106'ya, virüs bulaştığı şüphesi bulunanların sayısı ise 6 bin 973'e yükseldi.