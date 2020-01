Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Çin'deki koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıkarken, enfekte sayısı ise yaklaşık 2 bin 800'e yükseldi. Dünyayı tehdit eden koronavirüsle ilgili Çin koronavirüs araştırma grubu bir makale yayınladı. Dünyanın en prestijli tıp dergisi NEJM (The New England Journal of Medicine)'de yayınlanan araştırmada, koronavirüsle enfekte olmuş bir hastanın akciğer filmler paylaşıldı.

DETAYLI ÇALIŞMALAR HALA DEVAM EDİYOR

Aralık 2019'da bilinmeyen nedenli zatürreye yakalanan bir grup hastanın Çin'in Wuhan kentindeki bir deniz ürünleri toptan pazarı ile bağlantılı olduğu tespit edildi. İnsanları enfekte eden koronavirüslerle ilgili detaylı çalışmalar ise hala devam ediyor.

“Gelişen ve yeniden ortaya çıkan patojenler halk sağlığı için küresel zorluklardır” diye başlayan yayında, koronavirüslerin solunum, enterik (bağırsakla ilişkili hastalıklar),hepatik (karaciğerle ilişkili hastalıklar) ve nörolojik hastalıklara neden olduğu belirtildi.

KORONAVİRÜSÜN 6 TANINMIŞ TİPİ VAR

Bilim insanları, koronavirüsün altı tanınmış tipi olduğunu vurgulayarak dört virüsün 229E, OC43, nl63 ve HKU1 olduğunu ve bu tip koronavirüslerin yaygın görüldüğünü, soğuk algınlığı belirtilerine yol açtığını kaydetti. Ancak diğer iki virüsün Şiddetli Akut Solunum Sendromu'na yol açan koronavirüs SARS-CoV ile Orta Doğu Solunum Sendromu'na yol açan MERS-CoV'un zoonotik yani hayvanlardan bulaşan virüsler olduğunu belirterek, bunların bazen ölümcül sonuçlar doğurduğunu kaydettiler.

2002-2003 yıllarında Çin Guangdong'da ortaya çıkan SARS-CoV, şiddetli akut solunum sendromu salgınlarının nedeni olurken MERS-CoV ise 2012 yılında Ortadoğu'da ciddi solunum yolu hastalığı salgınlarından sorumlu oldu.

VİRÜS, DENİZ ÜRÜNLERİ VE ISLAK HAYVAN TOPTAN SATIŞ PAZARIYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

2019'un aralık ayı sonlarında ise Çin'in Hubey eyaletindeki Wuhan kentinde birkaç yerel sağlık kurumu, bilinmeyen zatürre teşhis edilen bir grup hastayı, deniz ürünleri ve ıslak hayvan toptan satış pazarı ile ilişkilendirerek rapor etti. 31 Aralık 2019'da Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Çin CDC),Hubey eyaleti ile Wuhan kentine sağlık yetkililerine eşlik etmek ve epidemiyolojik ve etiyolojik bir soruşturma yürütmek için hızlı bir müdahale ekibi gönderdi.

Hasta hayatını kaybetti

KORONAVİRÜS İLE ENFEKTE OLAN HASTANIN AKCİĞER FİLMLERİ PAYLAŞILDI

Araştırmacılar, NEJM'de yayınlanan makalede, araştırmanın sonuçlarını, pnömoni gruplarının kaynağını belirleyerek rapor ettiklerini ve yeni koronavirüs örnekleri olan zatürreli hastaların klinik özelliklerini paylaştı. Virüs kapan bir hastanın yoğun bakımda solunum cihazına bağlıyken 8'inci ve 11'inci günlerinde çekilen akciğer filmlerine de yer verdi.

HASTALARLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Buna göre; 49 yaşında kadın (hasta 1),61 yaşında erkek (hasta 2) ve 32 yaşında erkek (hasta 3) olmak üzere üç yetişkin hasta ciddi pnömoni (zatürre) ile başvurdu ve 27 Aralık 2019'da Wuhan'daki bir hastaneye yatırıldı. Klinik profillerine göre 1. ve 2. hastanın altta yatan kronik hastalıklarının olmadığı ancak ateşle (37 ve 38 derece) başvurdukları tespit edildi. 4 gün sonra kadın hastanın öksürük ve göğüs ağrısının daha da kötüleştiği, ateşinin düştüğü, çekilen bilgisayarlı tomografik (BT) taramada da pnömonisinin olduğu tespit edildi. Hasta deniz ürünleri perakendecisiydi.

2. hastada ise başlangıçta ateş ve öksürük şikayetleri vardı. Hastalığın başlangıcından 7 gün sonra solunum sıkıntısı gelişti ve 2 gün içinde durumu daha da kötüleşerek, hastaya mekanik havalandırma başlatıldı. Hastanın deniz ürünleri toptan pazarına sık sık gittiği öğrenildi.

İKİ HASTA İYİLEŞTİ BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Hasta 1 ve 3 iyileşti ve 16 Ocak 2020'de hastaneden taburcu edildi. Hasta 2 ise 9 Ocak 2020'de hayatını kaybetti. Biyopsi örneği alınmadı.

Araştırmacılar, hayatını kaybeden hastanın 8. ve 11. günde çektikleri göğüs radyografilerini gösterdi. İki görüntünün elde edilmesi arasındaki dönemde hastaya mekanik ventilasyon başlatıldığını dile getirdiler. 11. günde çekilen radyografide hastanın akciğerinde havalanma olmadığı yani hastada solunum güçlüğü yaşadığı görülüyor.

Araştırmacılar, yeni tip koronavirüsü İletim Elektron Mikroskopisi ile de görüntüledi. Negatif lekeli koronavirüs parçacıkları resim A'da görüntülenirken, resim B'de ise insan hava yolu epitel hücrelerinde tespit edildi.

Bilim insanları, son olarak “Araştırmamız Koch önermelerini karşılamasa da yani bir hastalık ile bir mikrop arasında nedensel ilişki kurmak için gereken dört kriteri yerine getiremese de analizlerimiz Wuhan salgını sırasında 2019-nCoV'u etkileyen kanıtlar sağlıyor. Virüsün iletim modlarını, üreme aralığını ve enfeksiyondan kaynaklanan klinik spektrumu karakterize etmek için epidemiyolojik araştırmalar olan bu çalışma ile 2019-nCoV'un yayılması önlenebilir, kontrol edilebilir veya virüsü durdurma stratejileri belirlenebilir" açıklamasında bulundu.

VİRÜS HANGİ ÜLKELERE SIÇRADI?

Tüm dünyayı endişelendiren koronavirüs, Çin başta olmak üzere Tayland, ABD, Avustralya, Japonya, Malezya, Singapur, Fransa, Güney Kore, Vietnam, Kanada, Nepal ve İsrail'e de sıçradı.