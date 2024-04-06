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        Haberler Gündem Trafik Otoyollarda bayram tatili dolayısıyla trafikte akıcı yoğunluk sürüyor

        Otoyollarda bayram tatili dolayısıyla trafikte akıcı yoğunluk sürüyor

        Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle bayram izinlerini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler yollarda yoğunluk oluşturuyor. Özellikle Anadolu Otoyolunun Düzce kesimi Ankara istikametinde Yeşilyayla, Gümüşova rampaları, Düzce gişeleri, Beyköy, Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli ve Abant Kavşağı ile Sakarya'nın Hendek kesiminde trafik akıcı yoğunlukta ilerleyebiliyor. Anadolu Otoyolunun Kocaeli geçişinde ise İzmit'teki tüneller bölgesinde trafik akışı yavaşlarken, D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde sürüyor...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 20:51 Güncelleme: 06.04.2024 - 20:52
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        Otoyollarda akıcı yoğunluk
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        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolunun Bolu, Düzce ve Sakarya kesimi ile Kuzey Marmara Otoyolunun Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

        Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin harekete geçmesiyle Anadolu Otoyolunun Düzce kesimi Ankara istikametinde Yeşilyayla, Gümüşova rampaları, Düzce gişeleri, Beyköy, Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli ve Abant Kavşağı ile Sakarya'nın Hendek kesiminde trafik akıcı yoğunlukta ilerliyor.

        BOLU KESİMİNE DİKKAT

        Otoyolun Bolu kesimi Ankara yönünde ise Yumrukaya, Çaydurt, Yeniçağa rampası ve Gerede kesiminde trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor. İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

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        D-100 kara yolunun Ankara istikametinde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

        Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolunun sona erdiği, Anadolu Otoyoluna bağlantı sağlanan Sakarya'nın Akyazı mevkisinde de yer yer araç yoğunluğu artıyor.

        Bayram tatili için İstanbul'dan Anadolu'ya giden sürücülerin ağırlıklı olarak Kocaali'den geçen Kuzey Marmara Otoyolunu tercih etmesi, Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

        İSTANBUL-İZMİR YOLU YOĞUN

        Anadolu Otoyolunun Kocaeli geçişinde ise İzmit'teki tüneller bölgesinde trafik akışı yavaşlarken, D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor.

        Tatile çıkanların yoğun olarak kullandığı İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsünde de araç yoğunluğu gözleniyor.

        Anadolu Otoyolunu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.

        Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

        Karayolları ve trafik ekipleri, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi illerden Karadeniz kentlerine gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, ayrıca otoyollarda da ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda önlem alıyor.

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        #bayram
        #Otoyollar
        #haberler
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