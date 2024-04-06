İklim aktivisti Thunberg, Hollanda'daki protestoda iki kere gözaltına alındı

İklim aktivisti Greta Thunberg, Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen protestoda iki kez gözaltına alındı.

Extinction Rebellion'ın (Yok Oluş İsyanı) bugünkü gösterisinde Thunberg, grupla birlikte ilk başta Lahey’e giden A12 otoyolunu kapatmaya çalıştı. Thunberg ve bazı protestocular burada polis tarafından gözaltına alındı.

Kısa sürede serbest bırakılan Thunberg, bölgedeki bir tren durağına giden yolu kapatan protestoculara katıldı.

İsveçli aktivist burada gazetecilere yaptığı açıklamada "Dünya varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğunu" ve bu yüzden protesto ettiğini" söyledi.

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Thunberg, "Bir şeyler yapabilecekken bir kenara çekilip insanların hayatını kaybetmesini ve iklim mültecisi olmasını izlemeyeceğiz" dedi.