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        Haberler Dünya İklim aktivisti Thunberg, Hollanda'daki protestoda iki kere gözaltına alındı

        İklim aktivisti Thunberg, Hollanda'daki protestoda iki kere gözaltına alındı

        İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen yol kapatma eylemine katıldı. Gözaltına alınan Thunberg, serbest bırakıldıktan sonra başka bir yol kapatma eylemine daha katılınca bir kez daha gözaltına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.04.2024 - 21:13 Güncelleme: 06.04.2024 - 21:16
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        Thunberg'e bir günde iki gözaltı
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        İklim aktivisti Greta Thunberg, Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen protestoda iki kez gözaltına alındı.

        Extinction Rebellion'ın (Yok Oluş İsyanı) bugünkü gösterisinde Thunberg, grupla birlikte ilk başta Lahey’e giden A12 otoyolunu kapatmaya çalıştı. Thunberg ve bazı protestocular burada polis tarafından gözaltına alındı.

        Kısa sürede serbest bırakılan Thunberg, bölgedeki bir tren durağına giden yolu kapatan protestoculara katıldı.

        İsveçli aktivist burada gazetecilere yaptığı açıklamada "Dünya varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğunu" ve bu yüzden protesto ettiğini" söyledi.

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        Thunberg, "Bir şeyler yapabilecekken bir kenara çekilip insanların hayatını kaybetmesini ve iklim mültecisi olmasını izlemeyeceğiz" dedi.

        Thunberg'in varlığı, protesto sırasında fosil yakıt sübvansiyonlarına karşı yeni uluslararası eylemler çağrısının altını çizdi.

        21 yaşındaki Thunberg burada da gözaltına alındı ve polis aracına bindirilip götürüldü.

        Polis sözcüsü Marieke Maas, gözaltına alınan protestocuların sayısını açıklamazken yolu kapatan herkesin yakalandığını bildirdi.

        Thunberg bugün akşam saatlerinde tekrar serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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