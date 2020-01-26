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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni koronavirüs salgını nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, virüsün hızla yayılmasından endişe duyulduğu ve ABD'nin Wuhan Başkonsolosluğu'ndaki personellerin tahliye edileceği belirtildi. ABD'nin Wuhan Eyaleti'nde yaşayan 250 ABD vatandaşını da ülkeden çıkarmak için harekete geçeceği ileri sürüldü.

ABD VATANDAŞLARI TAHLİYE EDİLECEK

Wuhan şehrindeki ABD Konsolosluğu personelleri ve bazı özel vatandaşların salı günü Wuhan'dan tahliye edileceği duyuruldu.

CNBC'de yer alan habere göre; Pekin büyükelçiliğinden yapılan bir açıklamada, ABD vatandaşlarını doğrudan San Francisco'ya götürecek olan uçuşta taşıma kapasitesinin sınırlı olacağı belirtildi.

Yeterli koltuk olmaması durumunda, koronavirüse yakalanma riski daha yüksek bireylere öncelik verileceği kaydedildi.

56 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun açıklamasına göre; ülke genelinde 2019-nCoV salgınında 56 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenenlerin sayısı 324’ünün durumu ağır olmak üzere 1.975’e çıktı.