Reuters

Çin'deki Wuhan Akciğer Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) Direktörü Dr. Hu Ming, ölmekte olan arkadaşı tarafından telefonla aranınca gözyaşlarını tutamadı.

Reuters'ta yer alan habere göre; arkadaşını koronavirüsten kaybeden Dr. Ming, "Arkadaşım dün beni aradı ve ölüyor olduğunu, nefes almakta güçlük çektiğini söyledi" dedi.

"BUNU KABUL ETMEK ÇOK ZOR"

Dr. Hu Ming, "Eskiden çok rahat biriydim. Açıkçası, son yıllarda hiç duygudurum dalgalanmaları yaşamadım. Her gün yaşam ve ölüme bakarken hiç kimsenin ruh hali değişimleri olamaz. Eğer oluyorsa, karar veremezsiniz. Ama tanıdığınız ve birlikte çalıştığınız çok iyi bir arkadaşınız aniden öleceğini söylediğinde duygusal olarak bunu kabul etmek çok zor olur" diye konuştu.

Ming, bu kaybın büyük bir duygusal stres yaratmasına rağmen kavgadan çekilemeyeceklerini belirtti.

"DOSTUN DÜŞTÜĞÜ İÇİN BU SAVAŞA SON VEREMEZSİN"

Dr. Ming, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama dövüşmeye devam etmelisin. Dostun düştüğü için bu savaşa son veremezsin. Salgın hala bitmedi. Bir şey yapabiliyorken bırakacak mısın? Elbette yapamazsın. Eğer hepimiz vazgeçersek kime güvenebiliriz?"

İyi bir arkadaşını kaybetmenin acısına rağmen Dr. Hu Ming, mevcut gerilim karşısında zihnini sağlam tutmak zorunda olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Ciddi hastalık, her zaman hastalığın son eşiğidir. Eğer eşik bekçileri geri çekilirse, kalecisi olmayan bir futbol takımı gibi oluruz."

VİRÜS KAÇ KİŞİYİ ETKİLEDİ, HANGİ ÜLKELERE YAYILDI?

Çin’de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 170’e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711’e çıktı. Salgından etkilenen kişi sayısı 7 bin 711, 1.370’inin durumu ağır. Virüs taşıma şüphesi olan kişi sayısı 12 bin 167. Koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı ise 81 bin 947.

Tayland 14

Japonya 11

Singapur 10

Malezya 7

Avustralya 7

Fransa 5

ABD 5

Birleşik Arap Emirlikleri 4

Güney Kore 4

Almanya 4

Kanada 3

Vietnam 2

Nepal 1

Kamboçya 1

Sri Lanka 1

Finlandiya 1