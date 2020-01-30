30 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'deki Wuhan Akciğer Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) Direktörü Dr. Hu Ming, ölmekte olan arkadaşı tarafından telefonla aranınca gözyaşlarını tutamadı.
Reuters'ta yer alan habere göre; arkadaşını koronavirüsten kaybeden Dr. Ming, "Arkadaşım dün beni aradı ve ölüyor olduğunu, nefes almakta güçlük çektiğini söyledi" dedi.
"BUNU KABUL ETMEK ÇOK ZOR"
Dr. Hu Ming, "Eskiden çok rahat biriydim. Açıkçası, son yıllarda hiç duygudurum dalgalanmaları yaşamadım. Her gün yaşam ve ölüme bakarken hiç kimsenin ruh hali değişimleri olamaz. Eğer oluyorsa, karar veremezsiniz. Ama tanıdığınız ve birlikte çalıştığınız çok iyi bir arkadaşınız aniden öleceğini söylediğinde duygusal olarak bunu kabul etmek çok zor olur" diye konuştu.
Ming, bu kaybın büyük bir duygusal stres yaratmasına rağmen kavgadan çekilemeyeceklerini belirtti.
"DOSTUN DÜŞTÜĞÜ İÇİN BU SAVAŞA SON VEREMEZSİN"
Dr. Ming, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama dövüşmeye devam etmelisin. Dostun düştüğü için bu savaşa son veremezsin. Salgın hala bitmedi. Bir şey yapabiliyorken bırakacak mısın? Elbette yapamazsın. Eğer hepimiz vazgeçersek kime güvenebiliriz?"
İyi bir arkadaşını kaybetmenin acısına rağmen Dr. Hu Ming, mevcut gerilim karşısında zihnini sağlam tutmak zorunda olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Ciddi hastalık, her zaman hastalığın son eşiğidir. Eğer eşik bekçileri geri çekilirse, kalecisi olmayan bir futbol takımı gibi oluruz."
VİRÜS KAÇ KİŞİYİ ETKİLEDİ, HANGİ ÜLKELERE YAYILDI?
Çin’de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 170’e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711’e çıktı. Salgından etkilenen kişi sayısı 7 bin 711, 1.370’inin durumu ağır. Virüs taşıma şüphesi olan kişi sayısı 12 bin 167. Koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı ise 81 bin 947.
Tayland 14
Japonya 11
Singapur 10
Malezya 7
Avustralya 7
Fransa 5
ABD 5
Birleşik Arap Emirlikleri 4
Güney Kore 4
Almanya 4
Kanada 3
Vietnam 2
Nepal 1
Kamboçya 1
Sri Lanka 1
Finlandiya 1
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!