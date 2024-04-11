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        Haberler Gündem Güncel Ağrı'da sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı: Evleri su bastı! - Son dakika haberi

        Ağrı'da sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak eriyen karlarla birlikte sele yol açtı. Bazı evleri su basarken çok sayıda koyun da öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:34
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          Ağrı'nın Patnos ilçesinde sağanak ve eriyen kar nedeniyle dere taştı. Evlerin su altında kaldığı ilçede çok sayıda koyun da öldü.

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          DHA'nın haberine göre Patnos’ta son günlerde etkili olan yağış nedeniyle Çay Mahallesi'nden geçen Bağdişan Deresi taştı.

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          Dere yatağından taşan su mahallede bazı evlerde baskına yol açtı. Ahırlarda bulunan çok sayıda koyun öldü.

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          Taşkın sonrası Patnos Belediyesi ekipleri harekete geçti. Çay Mahallesi’ne sevk edilen ekipler, dere yatağını temizleyerek taşkına karşı tedbir aldı.

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          Ekipler, evlerde biriken suyu da tahliye etti. Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, su baskınları sebebiyle hasar oluştuğunu ancak can kaybının olmadığını bildirdi.

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          Ekiplerin hasarı en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Taşkın, zarar gören vatandaşlara gerekli yardımların yapılacağını kaydetti.

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