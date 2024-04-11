Ağrı'da sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak eriyen karlarla birlikte sele yol açtı. Bazı evleri su basarken çok sayıda koyun da öldü
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde sağanak ve eriyen kar nedeniyle dere taştı. Evlerin su altında kaldığı ilçede çok sayıda koyun da öldü.
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DHA'nın haberine göre Patnos’ta son günlerde etkili olan yağış nedeniyle Çay Mahallesi'nden geçen Bağdişan Deresi taştı.
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Dere yatağından taşan su mahallede bazı evlerde baskına yol açtı. Ahırlarda bulunan çok sayıda koyun öldü.
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Taşkın sonrası Patnos Belediyesi ekipleri harekete geçti. Çay Mahallesi’ne sevk edilen ekipler, dere yatağını temizleyerek taşkına karşı tedbir aldı.
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Ekipler, evlerde biriken suyu da tahliye etti. Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, su baskınları sebebiyle hasar oluştuğunu ancak can kaybının olmadığını bildirdi.
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Ekiplerin hasarı en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Taşkın, zarar gören vatandaşlara gerekli yardımların yapılacağını kaydetti.
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