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        Haberler Gündem Güncel Sahte rapor alıp tatile gitti, başına bela açtı: Fizyoterapist hakkında 15 yıl hapis istendi - Güncel haberler

        Savcı, sahte rapor alıp tatile giden fizyoterapistin 15 yıla kadar hapsini istedi

        Konya'da sahte rapor alıp tatile giden fizyoterapist Sait U. hakkındaki davada mütalaa açıklandı. Savcı şüpheliye 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 15 yıla kadar, raporu düzenleyen doktor ve hemşireye de 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 8'er yıla kadar hapis cezası istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:59
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        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
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        Konya'da, fizyoterapist Sait U. (37), hastaneye gitmeden 4 gün iş göremez raporu alıp, tatile gitti. Durumu fark eden rehabilitasyon merkezi sahibi Mehmet Evrim'in şikayetiyle soruşturma başlatılıp, dava açıldı.

        DHA'da yer alan habere göre savcı, Sait U.'ya 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 15 yıla kadar; raporu düzenleyen doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T.'ye ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 8'er yıla kadar hapis cezası istedi.

        İŞİNE SON VERİLDİ

        Özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan Sait U., 2022 Temmuz'da merkezin sahibi Mehmet Evrim'i arayıp hasta olduğunu, işe gelemeyeceğini söyledi ve 4 gün iş göremezlik raporu gönderdi. Mehmet Evrim, raporun 4 gün olması, hastane veya eve ziyarete gelme teklifini Sait U.'nun kabul etmemesinden şüphelenip durumu araştırdı. Çalışanı Sait U.'nun, raporun düzenlendiği Çumra Devlet Hastanesi'ne hiç gitmediğini ve o tarihte de Mersin'de plajda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını belirleyen Evrim, önce Çumra Kaymakamlığı'na sonra da Çumra Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kaymakamlık ve savcılık soruşturmaya izin vermedi. Evrim, daha sonra Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazın kabul olması üzerine de Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Sait U.'nun işine de son verildi.

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        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, olayla ilgili başlattığı soruşturmada hastanedeki görüntü ve sesli güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde hemşire Esra T.'nin bir arkadaşına raporun lazım olduğunu söylediği, doktor Ömer Tayyip Ç.'nin ise 'Veririm olur' dediği tespit edildi. Görüntüler aracılığıyla Sait U.'nun o gün hastanede olmadığı saptandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan alınan raporda da Sait U.'nun olay günü Esra T.'yi 3 kez telefonla aradığı ve baz istasyonu sinyallerine göre de Mersin'de olduğu belirlendi.

        DAVA AÇILDI

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda 16 Şubat 2023'te hazırladığı iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. İddianamede fizyoterapist Sait U.'nun hastaneye gitmeden burada çalışan tanıdığı vasıtasıyla sağlık raporu aldığı, olay günü Mersin'de olduğunun baz kayıtlarıyla tespit edildiği, şüphelinin de hastaneye gitmeden rapor aldığını kabul ettiğini, raporu iş yerine verdiğini, rapor gereği SGK tarafından 369,51 TL iş göremezlik ücreti ödendiğinin tespit edildiğine yer verildi. İddianamede, Sait U.'nun iş göremezlik raporu karşılığı SGK'dan altığı ücret nedeniyle kamu kurumunu zarara uğrattığı için 'Dolandırıcılık' ve alınan rapor nedeniyle de 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine iştirak' suçlarını işlediği için 15 yıla kadar hapis, doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T'nin de 'Görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 11'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

        Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcı mütalaasını verdi. Mütalaada Sait U.'ya 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 15 yıla kadar hapsi istenip, etkin pişmanlık hükümlerinin mağdurun rızasıyla uygulanabileceğini, böylelikle cezasında üçte birden üçte ikiye kadar indirime gidilebileceği, doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T.'nin ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 8'er yıl hapsini istedi. Mahkeme, tarafların son savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.

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