Ayaz Koç konuştu | Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum"

Ayaz Koç konuştu | Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum"

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"Örümcek Adam" kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan, 32'nci şehir olarak geçen hafta Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen Ayaz Koç, dün sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camii’nde bayram namazı kıldı.

TEDİRGİN OLAN CEMAAT POLİSİ ARADI DHA'da yer alan habere göre Koç’un durumundan tedirgin olan cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek, polise ihbarda bulundu.

SERT MÜDAHALE İLE DIŞARI ÇIKARILDI Çevredeki sivil ve resmi polisler kısa sürede camiye gelerek, Koç'u yaka paça dışarı çıkardı. Polislere projesini anlatan Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı. REKLAM

"İNSANLAR İYİ TEPKİLER VERİYORDU" Koç, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: "İnsanlar beni deprem bölgelerinde tanıdı. Gönüllü olarak deprem bölgesindeki çocukları eğlendirdim. Ramazan bayramı namazına gittim. İnsanlar iyi tepkiler veriyordu.

"MORAL VERMEK İSTEDİM, ŞU AN YÜRÜYEMİYORUM" Namazın 2. rekatında birden polisler geldi. Beni yere yatırdılar, ters kelepçe yaptılar. Şu an yürüyemiyorum. Saat: 07.15 sıralarında oldu. İnsanlara moral vermek istiyordum. Hayallerimden asla vazgeçmeyeceğim" dedi.