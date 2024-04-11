3 çocuk babasıydı! Kaldırımda ezildi!

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Tekirdağ'da kaza, Şarköy Arif Hikmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.Ü. (45), kullandığı otomobil ile akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada iddiaya göre, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTI DHA'da yer alan habere göre bu sırada aracın kontrolünü yitiren Ö.Ü.’nün kullandığı otomobil kaldırımda yürüyen Necmi Leylek’e çarptı.

3 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan evli ve 3 çocuk babası Leylek, kaldırıldığı Şarköy Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Ö.Ü. ile ilgili soruşturma sürüyor.