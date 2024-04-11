3 çocuk babasıydı! Kaldırımda ezildi!
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürürken çarptığı 43 yaşındaki, 3 çocuk babası Necmi Leylek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Ö.Ü. ile ilgili soruşturma sürüyor
Tekirdağ'da kaza, Şarköy Arif Hikmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.Ü. (45), kullandığı otomobil ile akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada iddiaya göre, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre bu sırada aracın kontrolünü yitiren Ö.Ü.’nün kullandığı otomobil kaldırımda yürüyen Necmi Leylek’e çarptı.
3 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan evli ve 3 çocuk babası Leylek, kaldırıldığı Şarköy Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Ö.Ü. ile ilgili soruşturma sürüyor.