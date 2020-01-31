AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle 213 kişi yaşamını yitirdi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1527’sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692’ye çıktı. Virüsten etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı ise 15 bin 238’e ulaştı. Bugüne kadar toplam 171 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

HONG KONG'DA VAKA SAYISI 10'A ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre müşahede altına alınanların sayısı 102 bin 427’e çıktı. Ayrıca ülkenin Hong Kong Özerk Bölgesi’nde tespit edilen vakası sayısı 10, Makau Özerk Bölgesi’nde ise 9’a yükseldi.

24 SAATTE 43 CAN KAYBI YAŞANDI

Ülkede 20 Ocak’tan bu yana hızla artan ve bir hafta içinde zirveye ulaşması beklenen koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 43 kişi daha yaşamını yitirdi, 1982 ise yeni vaka tespit edildi. Koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde ise can kaybı 204’e, tespit edilen vaka sayısı 5 bin 806’ya ulaştı.

DİĞER EYALETLERDE DE GÖRÜLÜYOR

Diğer yandan koronavirüsün yoğun olarak görüldüğü eyaletlerde vaka sayısı Cıciang’da 537, Guangdong’da 393, Hınan’da 352, Hunan’da 332, Ciangşi’de 240, Anhui’de 237, Şandong’da 178, Sıçuan’da 177, Ciangsu’da 168, Fucien’de 101 oldu.

PEKİN'DE 121 VAKA TESPİT EDİLDİ

Ayrıca tespit edilen vakalar başkent Pekin’de 121, Şanghay’da 128, Çongçing’de 206, Tiencin’de 31’e yükseldi.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ VAKA VAR?

Bu arada "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar Tayland’da 14, Japonya’da 11, Singapur’da 10, Avustralya’da 9 Malezya’da 8, ABD’de 6, Fansa ve Almanya’da 5’er, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4, Kanada’da 3, Vietnam’da ve İtalya’da 2’şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya ve Hindistan’da birer vaka tespit edildi.

"ZAMANA KARŞI YARIŞMALIYIZ"

Çin Başbakanı Li Kıçiang dün yaptığı bir açıklamada, koronavirüsün neden olduğu salgın durumun çetin ve karmaşık olduğunu belirtmiş, salgına karşı aşı geliştiren kurumların zamana karşı yarışması gerektiğini vurgulamıştı. Li, salgınla mücadelenin ölüm oranını azaltmak ve muayenelerin etkisini iyileştirmek açısından kilit önem taşıdığını dile getirmişti.

12 ARALIK'TA TESPİT EDİLMİŞTİ

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.