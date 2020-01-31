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Sosyal medyada Çapa Tıp Fakültesinde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğa koronavirüs teşhisi konulduğu iddia edilmişti.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın hastane yetkililerinden edindiği bilgilere göre; Çapa Tıp Fakültesine getirilen Çinli çocukta koronavirüs değil; influenza B teşhis edildi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklama yaptı. İstanbul'da Çinli 6 yaşındaki bir çocuğa yüksek ateşle başvurduğu İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 'Koronavirüs' teşhisi konmasının sisteme yansıdığı iddiasına ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TEDBİREN GÖZLEM ALTINDA"

"İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine yönelik bu açıklamaya gerek görülmüştür. Genel durumu iyi olan çocuğun ateşi düşmüştür. Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin’in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır.

"GİRİŞ FORMU KESİN TANI GİBİ İŞARETLENMİŞ"

Çapa Tıp Fakültesi'nde yapılan İnfluenza testinin sonucu İnflenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır. Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik “koronavirüs şüphesi”, henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu “kesin tanı” gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır.

"RESMİ AÇIKLAMALARA İTİMAT EDİLMELİ"

Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmî açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."