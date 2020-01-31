31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü ortak operasyonla Çin'in Wuhan Eyalati'nde bulunan 34'ü Türk, 7'si Azeri, 7'si Gürcü ve 1'i de Arnavut olmak üzere toplam 49 kişiyi almak için TSK'ya ait 'Koca Yusuf' isimli ambulansa dönüştürülen A-400 kargo uçağı yola çıktı.
HAZIRLIKLAR DÜN TAMAMLANDI
Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan havalanan ambulans uçaktaki personel, özel kıyafetler giyerek bu tahliye işlemini gerçekleştirecek. Dün Kayseri'den Ankara'ya gelen ambulans uçağa çok miktarda üzerinde Türk ve Çin bayrağı bulunan sağlık malzemesinin yüklendiği görülmüştü. Yakıt ikmali yapılan ambulans uçağın 12 saatlik bir uçuşun ardından Wuhan'a ineceği öğrenildi.
14 GÜN KONTROLDE TUTULACAKLAR
Yapılan hazırlık sürecinde yolculardan sağlık durumlarıyla ilgili bilgi istendiği de öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, yurda getirilecek vatandaşların Koronavirüs'ü taşımadığını ifade etti. Bununla birlikte tahliyenin ardından 49 kişinin 14 gün boyunca Ankara'daki hastanelerde kontrol altında tutulacağı öğrenildi.
ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 213'E ULAŞTI
Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ise can kaybı 213’e yükseldi. Salgın nedeniyle son 24 saatte 43 kişi ölürken, 1982 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde müşahede altına alınanların sayısı 102 bini aştı. Virüsün merkez üssü Hubey eyaletinde ise can kaybı 204'e ulaştı.
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