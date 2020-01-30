İHA

Çin'den yayılan koronavirüs nedeniyle Wuhan'da ve diğer bölgelerde kent sakinlerinin evlerinin mühürlendiği iddia edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 170 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Virüsün yayıldığı Wuhan kentinde ve diğer kentlerde koronavirüs bulaşan vatandaşların evlerinin mühürlendiği, dışarı çıkmamaları için zorla bu şekilde evde tutuldukları öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir evin içerisinde insanlar olmasına rağmen evin dışarıdan mühürlendiği görüldü.

Başka bir görüntüde ise bir evin kapısına, "Bu hane Wuhan'dan geldi, temas etmeyin" yazılı afişlerin asıldığı belirtildi.