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Yaklaşık 1.4 milyar nüfusu olan dünyadaki en kalabalık ülke Çin'de koronavirüs ilk kez aralık ayında ortaya çıktı. Çin, 11 milyonluk bir şehir olan Wuhan'da rapor edilen hastalığı durdurmaya çalışmak için aşırı önlemler aldığını açıkladı. Hükümet, Wuhan ve çevresindeki şehirlerin içine ve dışına seyahat etmeyi durdurdu ve şehri kilit altına aldı.
"SALGININ YAYILMA POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK"
New York Times'ta yer alan habere göre; Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bugüne kadar Çin dışında sadece 68 vaka gördüğümüz ve ölüm olmadığı gerçeği, hükümetin olağanüstü çabalarından kaynaklanıyor" açıklamasında bulundu.
Dr. Ghebreyesus, 170 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınının yayılma potansiyelinin çok yüksek olduğu uyarısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesu
"ÇOK BÜYÜK BİR HASTALIĞIMIZ VAR AMA PANZEHİRİMİZ YOK"
DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise "Görev çok zor, sorumluluk devasa. Endişeliyiz. Çok büyük bir hastalığımız var ama panzehirimiz yok" dedi.
"İŞLER İYİLEŞMEDEN KÖTÜLEŞECEK"
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci ise JAMA (The Journal of the American Medical Association) tıp dergisi tarafından salı günü yayınlanan bir podcast'te “Sanırım işler iyileşmeden kötüleşecek” açıklamasında bulundu.
Dr. Fauci, Çin bir şekilde salgını zapt edebilirse ve koronavirüs vakaları olan diğer ülkeler de yayılmayı engelleyebilirse, salgını sonlandırmanın mümkün olabileceğini söyledi.
"YA GERİLEYECEK YA KÜRESEL SALGIN PATLAYACAK"
Fauci, sözlerine şöyle devam etti: "Ama bu ipte yürümeye benzeyecek çünkü eğer yayılmaya devam ederse SARS gibi ortadan kalkmayacak. Bence önümüzdeki dört ila beş hafta kritik olacak. Salgın ya zirveye çıkmaya başlayacak ve bir gerilemeye girecek ya da küresel bir salgın patlayacak."
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NETLEŞEBİLİR
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Eski Müdürü Dr. Thomas R. Frieden ise, verdiği bir röportajda salgının kontrol edilip edilemeyeceğinin birkaç gün içinde netleşeceğini düşündüğünü söyledi.
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