Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı

İki yıl sonra, 2018'de Roma, golcü oyuncuyu 42 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Schick, daha sonra 3.5 milyon Euro kiralama bedeli ile RB Leipzig forması giydi ve 2020 yılında 26.5 milyon Euro'luk bir ücret karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer oldu.