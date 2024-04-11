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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı - BJK transfer haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı

        Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın, piyasa değeri 22 milyon Euro olan Bayern Leverkusen'in golcüsü Patrik Schick ile ilgili görüşmelere başladığı ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 13:02 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:02
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        • 1

          Belçika basınından Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre, Beşiktaş'ın toplamda 76 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Patrik Schick'i gelecek sezon kadrosunda görmek istediği bildirildi.

        • 2

          Haberde, Beşiktaş'ın oyuncunun yetkilileri ile temasa geçtiği ve bu yaz onu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

        • 3

          Bayer Leverkusen'e kiralık bir teklif yapmak isteyen Beşiktaş'ın, bu transferin zorluklarının farkında olduğu ve buna rağmen tüm sınırları zorlayacağı bilgisi paylaşıldı.

        • 4

          Şimdiye kadar kulüpler tarafından toplamda 76 milyon Euro bonservis bedeli ödenen 28 yaşındaki Çek golcü, 2016 yılında Sparta Prag'dan Serie A ekibi Sampdoria'ya 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

        • 5

          İki yıl sonra, 2018'de Roma, golcü oyuncuyu 42 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Schick, daha sonra 3.5 milyon Euro kiralama bedeli ile RB Leipzig forması giydi ve 2020 yılında 26.5 milyon Euro'luk bir ücret karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer oldu.

        • 6

          Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Patrik Schick'in değeri, 2022 yılında 50 milyon Euro'ya kadar yükselmişti.

        • 7

          1.91 boyundaki golcü, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda attığı 5 gol ile gol kralı da olmuştu. Sol ayaklı golcü oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

        • 8

          Patrik Schick, kariyeri boyunca toplam 273 maçta 93 gol ve 22 asist yaptı. Bayern Leverkusen forması ile 112 maçta 52 gol, Roma'da 58 maçta 8 gol, Sampdoria'da 35 maçta 13 gol, Bohemians Prag’da 29 maçta 9 gol ve Leipzig'de 28 maçta 10 gol kaydetti.

        • 9

          Schick, ayrıca kendi ülkesinde 2022 ve 2021 yıllarında ‘Yılın Oyuncusu’ olarak seçildi. Çekya Milli Takımı adına ise 37 maçta 18 gol kaydetmeyi başardı.

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