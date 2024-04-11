Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
Balıkesir'de, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Resmi plakalı kamyoneti çalıp, 180 kilometre yol yaptıkları ileri sürülen 16 ve 13 yaşındaki 2 çocuk, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 çocuk, Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü
Balıkesir'de iddiaya göre, Sındırgı ilçesinden resmi plakalı kamyoneti çalan Ö.S.D. (16) ve H.C.S. (13), yaklaşık 180 kilometre yol yaptıktan sonra İzmir'e geldi.
POLİS ARABAYI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
DHA'da yer alan habere göre çalıntı kamyonetin İzmir'de olduğu bilgisini alan polis, aracı bulmak için takip çalışması başlattı.
KAMERALAR İNCELENDİ, ARAÇ DURDURULDU
Şehir kameralarında yapılan inceleme sonrası, 2 çocuğun çaldığı kamyonet, polis ekipleri tarafından durduruldu.
İKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan 2 çocuk, Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.