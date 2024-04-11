Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de akılalmaz olay: Biri 16, biri 13 yaşında iki çocuk resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı! - Güncel son haberler

        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!

        Balıkesir'de, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Resmi plakalı kamyoneti çalıp, 180 kilometre yol yaptıkları ileri sürülen 16 ve 13 yaşındaki 2 çocuk, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 çocuk, Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir'de iddiaya göre, Sındırgı ilçesinden resmi plakalı kamyoneti çalan Ö.S.D. (16) ve H.C.S. (13), yaklaşık 180 kilometre yol yaptıktan sonra İzmir'e geldi.

        POLİS ARABAYI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

        DHA'da yer alan habere göre çalıntı kamyonetin İzmir'de olduğu bilgisini alan polis, aracı bulmak için takip çalışması başlattı.

        KAMERALAR İNCELENDİ, ARAÇ DURDURULDU

        Şehir kameralarında yapılan inceleme sonrası, 2 çocuğun çaldığı kamyonet, polis ekipleri tarafından durduruldu.

        İKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

        Gözaltına alınan 2 çocuk, Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa