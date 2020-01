HABERTURK.COM

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının ardından yurda dönmek için Türkiye'den gelen uçağa giriş yapmak için hazırlanan vatandaşlarımızın gelmesi için geri sayım başladı. Wuhan havaalanında tahliye edilmeyi bekleyen Neslihan Çimen Xu, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı...

Çimen, Türkiye'den gelen yardımların Çin basınında büyük yankı bulduğunu ve Çinlileri duygulandırdığını söyledi. "Ülkemle gurur duyuyorum" diyen Neslihan Çimen Xu'un sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

MEHMET AKİF ERSOY: Havalimanına getirildiniz, neler yaşadınız?

NESLİHAN ÇİMEN XU: Hepimiz iyiyiz şu an. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türk Büyükelçiliği çok güzel çalıştı ve her zaman bizimle iletişimde oldu. Gerekli bilgileri zamanında verdiler, bütün programı onlar ayarladılar. Her lokasyona araç ayarladılar. Her aşamada bilgi verdiler. 25 Türk var. Kapımızın önüne kadar gelip bizi aldılar. Bütün kontrollerden geçtik.

Ne tür kontroller onlar?

Normalde her yer kapalı. Hayalet şehir. O yüzden özel izinle girdik havalimanına. Daha önceden büyükelçiliğimiz bildirdi, çok rahat giriş yaptık. Ana yerlerde polisler bekliyor, yoksa giriş yapamazsınız.

"BURADA HERKES BİRBİRİNDEN KAÇINIYOR"

Türklerin birbiriyle ilişkileri nasıl?

Maalesef! Koltukların savaşını yapıyoruz, herkes birbirinden kaçınıyor. 13 gündün Çin'deydik. Çok şükür şimdiye kadar hiçbir şeyimiz yok. Annem ve çocuğum yanımda.

Onlarla temas, ortak kullandığınız şeyler

Onlarla ilişkimiz var, kaçınılmaz. Birimiz hasta olursa hepimiz oluruz demek. İnanılmaz zor şeyler yaşadık.

Hayalet şehir dediniz, ne yediniz, ne içtiniz?

Yemek, erzak ulaşımı var. Taze sebze geliyor ama çıkıp alabilirseniz, kimse cesaret edip çıkamıyor. Üç dört günde bir aldık. O riski aldık. Pirinç aldık. 21-22 Ocak gibi inanılmaz bir kaos vardı. Herkes marketlere koştu. 23'nde Wuhan karantina altına alındı. 21'inden itibaren OHAL ilan ettiler ve sayılar ve vakalar artmaya başladı.

Soy isminiz üzerine soruyorum, eşiniz Çinli mi? Kalacak mı orada?

"TÜRK MAKAMLARI DEVREYE GİRİNCE İZİN ALABİLDİK"

Evet Çinli. Bunun da savaşını verdik. Çin hükümeti dün geceye kadar izin vermiyordu. Çin pasaportu taşıyan hiçbir aileye izin verilmiyordu, eş ve çocuk dahil. Dün gece izin verildi, çok şükür eşim ve çocuğumla birlikte Türkiye'ye geleceğiz.

Nasıl izin aldınız, Türk makamları mı aracılık etti?

Tabii ki, Türk makamları çok ulaştı. Bizim ve eşimin ismini, diğer eşi Çinli olan arkadaşlarımız var. Onlar için izin almak için çok uğraştı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sanırım benim gibi eşi Çinli olan Türkler bildiğim kadarıyla var. Büyükelçiliğe sordum ve olduğunu söylediler.

Herhangi bir olayla karşılaştınız mı?

Ben hiç karşılaşmadım, ama bir ara sürekli ambulanslar geçti. Sürekli boş araçlar geçiyor geceleri. Nereye gidiyorlar bilmiyoruz. Durum göründüğünden daha kötü. O yüzden çok endişelendik.

Gördüğümüzden daha riskli olduğunu değerlendiriyorsunuz...

"TÜRKİYE'DE KARANTİNAYA ALINMAKTAN GOCUNMAM"

Daha sıkıntılı. O yüzden bir an önce gelmek istedik ve Türk hükümeti bunu ayarladı. Uçak henüz bildiğim kadarıyla henüz inmedi.

Uçağa nasıl bineceksiniz, süreç nasıl olacak, bilginiz var mı? Türkiye'ye döndüğünüzde 14 gün karantinada tutulacaksınız?

Evet kendi topraklarımda karantina altına alınmaktan hiç gocunmam, hiç sorun, yeter ki kendi topraklarımda olayım. Burası inanın çok zor, sonuçta başka ülkenin vatandaşısınız.

Bu süreç nasıl devam edecek?

Şu an bilgim yok. Bize birkaç evrak verdiler, onları dolduracağız. İsmimiz, soy ismimiz, ateşimiz, sağlık sorunumuzun olup olmadığı gibi genel evraklar. Çıkmadan önce de bize beyan vermemizi istediler. Karantinaya alınacağımızın kabul edildiğine dair.

Havaalanında virüs taraması yapıldı mı?

Ateşimizi ölçtüler, herkesin ateşini ölçtüler. Şu an istisnasız herkes maskeli, çocuğum da dahil. Buradaki çalışanlar özel kıyafet girmişler.

Bize yansıyan görüntüler sarı kıyafetliler var.

Onlar çalışanlar.

Bu havaalanı normalde kapalı mı, Türk uçağı geldiği için mi açıldı?

Kapalı, bütün ana yolların hepsi kapalı. Şu an ben Alman vatandaşlarını bazı Arap ülkelerinden insanlar var. Bizimle beraber gelecek olan Gürcistan uyruklu biriyle tanıştım. Bu gece anladığım kadarıyla çok uzun bir yolculuk olacak.

Ailenizle iletişim kuruyor musunuz?

"TÜRKİYE'NİN YARDIMLARI ÇİNLİLER'İ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Evet kuruyorum. Canım babam bizim için çok endişelendi, çok uğraştı. Sağ salim dönmeyi diliyorum tek istediğim bu çocuğum ve ailemle birlikte. Bir de şunu eklemek istiyorum Türkiye ve Japonya'dan başka Çin'e yardım eden olmadı. Maske ve diğer teçhizat dahil olmak üzere. Çin'de bu çok güzel karşılandı, haber oldu. Çok duygulandılar. Kimse göndermedi. Dün İngilizler alındı götürüldü. Onların hiçbiri hiçbir şey getirmedi. Türkiye şu an tıbbi yardımla geliyor, bu çok güzel karşılandı. Gerçekten bizim için gurur verici.

Çin basınında Türkiye'nin desteği yansıdı mı?

Evet evet. Çok güzel bir iş yaptı, çok gurur duydum ülkemle. Bizi buraya getirirken de öyle yaptı. Elçilikten Deniz Hanım'a, Erdal Bey'e çok teşekkür ediyorum, bize çok destek verdiler. Psikolojik olarak de destek oldular. Çok teşekkür ediyorum.