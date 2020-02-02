AA

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle (2019-nCoV) can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükseldi. Koronavirüsten etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544'e çıktı, müşahade sayısı ise 137 bini geçti.

HUBEY'E KOMŞU HUNAN'DA 'KUŞ GRİBİ'

AA'da yer alan habere göre Yeni koronavirüs (2019-nCoV) salgının patlak verdiği Hubey'in komşu eyaleti Hunan’da kuş gribi (H5N1) salgını tespit edildi. "South China Morning Post" gazetesinin haberine göre Hunan eyaletinde kanatlı hayvan çiftliğinde kuş gribi saptandı.

17 BİN 828 KANATLI HAYVAN ÖLDÜ

Hunan'daki Şaoyang kentine bağlı Şuangçing bölgesindeki kanatlı hayvan çiftliğinde 4 bin 500 tavuk salgın nedeniyle telef oldu. Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı kuş gribinin tespit edilmesinin ardından çiftlikteki 17 bin 828 kanatlı hayvanın itlaf edildiğini açıkladı.

"İNSANA GEÇMESİ ZOR" DENİLİYOR

Şu ana kadar Hunan’daki kuş gribinin insanlara geçtiğini dair bir vaka tespit edilmedi. Dünya Sağlık Örgütü'nce (DSÖ),kuş gribinin insana geçmesinin mümkün ancak zor olduğu kabul ediliyor.

16 YILDA 455 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DSÖ’nün verilerine göre, 2003’ten 2019’a kadar insanlarda tespit edilen 861 kuş gribi vakasında 455 kişi yaşamını yitirirken, Çin’de son 16 yılda 53 kişide kuş gribi vakası tespit edildi ve bunlardan 31’i hayatını kaybetti.

BULAŞIRSA YÜZDE 50 ÖLDÜRÜYOR

1.4 milyora yakın nüfusa sahip olan Çin'de hastalıkla ilgili olarak insanlara bulaşması durumunda kuş gribinin ölüm oranının yüzde 50 olduğu belirtiliyor. Bu oran şiddetli akut solunum yolu sendromunda (SARS) yüzde 10 civarındayken, Çin’de 304 kişinin ölümüne neden olan yeni koronavirüste ise yüzde 2 civarında seyrediyor.