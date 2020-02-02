02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in Wuhan kentinde yaşayan ve koronavirüs tehdidi nedeniyle Türkiye'ye dönme talebinde bulunanların tahliyesi için tahliye operasyonu başlatıldı. A400M tipi askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', ambulansa dönüştürüldü. Wuhan'dan hareket eden uçak, Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. Wuhan'daki 32'si Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplamda 42 kişi Ankara'ya geldi. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla kendileri için hazırlanan Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarının da Wuhan'dan tahliye edilmesi üzerine üç ülkenin Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
"TEŞEKKÜRLER KARDEŞ TÜRKİYE"
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın dün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Azerbaycan vatandaşları Türkiye'ye ait uçak ile Türkiye vatandaşları ile birlikte Çin'in Wuhan şehrinden tahliye edildi. Bu, Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliğinin en açık örneklerinden biri. Teşekkürler kardeş Türkiye."
— MFA Azerbaijan🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 1, 2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: CAN AZERBAYCAN'A CANIMIZ FEDA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Vatandaşlarımızı kurtarırken can gardaşlarımızı orada bırakamazdık elbette. Azerbaycan da olsa aynısını yapardı. Can Azerbaycan'a canımız feda. #BirMilletİkiDevlet" paylaşımında bulundu.
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 1, 2020
"MİNNETTARIZ"
Arnavutluk ise "Wuhan'da eğitim gören Arnavut vatandaşının tahliye edilmesine ve zorunlu kontrol ve gözlem dönemine yardımcı olduğu için Türkiye'ye müteşekkiriz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndaki meslektaşlarımıza yüksek değerli desteklerinden dolayı minnettarız" açıklamasında bulundu.
— Albanian MEFA 🇦🇱 (@AlbanianDiplo) February 1, 2020
"BU TÜR DESTEK EYLEMLERİ İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÜÇLÜ ORTAKLIK VE DAYANIŞMAYI DAHA DA GÜÇLENDİRİR"
Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani de Gürcistan vatandaşlarını Çin'in Wuhan şehrinden tahliye ettiği için Türkiye'ye teşekkür etti.
Bakan Zalkaliani, "Gürcistan vatandaşlarını Çin Wuhan'daki koronavirüsün patlak verdiği sırada tahliye etmek için uçuş düzenlediğiniz için Türkiye'ye teşekkür ederiz. Bu tür destek eylemleri, iki ülke arasındaki güçlü ortaklık ve dayanışmayı daha da güçlendirir" paylaşımında bulundu.
— David Zalkaliani (@DZalkaliani) February 1, 2020
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!