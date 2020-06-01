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Jeep, Wrangler Rubicon’un yeni nesil versiyonunu Türkiye yollarıyla buluşturdu. Üretildiği ilk günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan Wrangler’in yeni modelinin, Türkiye'de 2.0 litrelik 270 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu ve 4x4 çekiş sistemi ile satışa sunulduğu kaydedildi.

Wrangler Rubicon'da 2.0 litrelik 270 HP güç ve 400 Nm tork üreten turbo beslemeli yeni benzinli motor görev yapıyor.

Amerikan arazi aracı, opsiyonel olarak 32" lastikler, daha güçlü aks milleri, daha büyük frenler, 4x4 sistemleri ve sağlam çelik karter muhafazalarıyla satın alınabiliyor.

Wrangler Rubicon’un ön ve arka kilitli diferansiyeller, elektronik devre dışı bırakılan ön viraj demiri ve Rock Track Çekiş Sistemi ile bayilerde yerini aldığı kaydedildi.

Araçta, ısıtmalı deri koltuklar, anahtarsız çalıştırma, 8,4” dokunmatik ekran, 8 hoparlör ve subwoofer gibi ayrıcalıklı özelliklerin bulunduğu da açıklandı.