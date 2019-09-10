10 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alman otomotiv devi Volkswagen (VW),logo değişikliğine gittiğini duyurdu. Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk seri üretim elektrikli modeli ID.3'ü tanıtan marka, otomobil ile birlikte yeni logosunu da gözler önüne serdi.
Böylece ID.3, Volkswagen'in ilk seri üretim modeli olmasının yanı sıra, markanın yeni logosunu da kullanan ilk otomobil oldu.
1937'de ilk logosunu tanıtan VW, o tarihten beri tam 9 kez logo değişikliğine gitti. 1967'e kadar siyah renkli olan logo, son 50 yıldır mavi renkte.
Logo değişikliği ile kendisi için yeni bir dönemin başladığının mesajını veren Volkswagen, 3 boyutlu logo tasarımını terk ederek iki boyutlu bir tasarıma geçti.
Tasarım anlamında bir diğer değişiklik ise, V ve W harflerinin artık içinde bulunduğu çemberin alt kısmına değmiyor olması.
Edinilen bilgiye göre, markanın 10'uncu logosu gelecek modellerde aydınlatmalı bir şekilde yer alacak.
Yeni logonun ilk kez ID.3'te kullanılmasının ise farklı bir anlamı bulunuyor. Öyle ki, ID.3'ü ise Beetle ve Golf'ten sonra marka tarihindeki en önemli model olarak lanse eden VW, modelin elektrikli otomobilleri niş olmaktan çıkarıp kitlelere ulaşmasına aracı olacağını öngörüyor.
LOGONUN TARİHİ NAZİLERE DAYANIYOR
Alman markanın ilk modeli olan ve tasarım ile prototip aşamasında KDF-Wagen (Beetle) olarak adlandırılan araç, düşük fiyatı ve çok yönlü özellikleri de dikkate alınarak, Volks Wagen yani “Halk Arabası” olarak adlandırılmıştı.
1930’lu yılların sonuna dayanan VW amblemi ise, 2 kelimeden oluşan bu ismin baş harfleri ile oluşturuldu. Günümüze kadar şekli değişmiş olsa da, temeli aynen korunan VW amblemi üstünde yer alan V figürü, 'volks' yani halk kelimesini, V’nin altında bitişikmiş gibi duran W figürü ise 'wagen' yani araba kelimesini temsil ediyor.
VW'nin 1937 yılında ortaya çıkan ilk amblemi ise, aracın fikir babası Alman Emek Cephesi’nden (DAF) önemli detaylar aldı. Nazilerin en önemli figürü olan gamalı haç (Svastika) DAF ambleminde yer alırken, VW’de de kendine kanatlarda yer buldu.
O dönemde, DAF’ın önemli sembollerinden olan dişli figürü de Volkswagen amblemine entegre edildi. Daha sonra ise, gamalı haç kanatlarından vazgeçildi ve DAF’tan gelen çember dışındaki dişli formu korundu.
2'inci Dünya Savaşı sonrasında ise savaşı kazanan Müttefik Kuvvetleri’nde yer alan İngiltere idaresine geçen markanın logosunda, dişli formu Nazi Dönemi’ni hatırlattığı için günümüzde de kullanılan forma gidildi.
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