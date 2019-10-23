Vodafone 70’e yakın markayla yapılan işbirlikleri kapsamıda hayata geçirdiği e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nı müşterilerinin kullanımına açtı.

Vodafone’un markalarla kampanyalar yaparak, özel fırsatları bir araya getirdiği Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda Oyun, Hizmet, Seyahat, İzle/Dinle, Yeme-İçme, Sağlık-Spor, Alışveriş, Bölgene Özel olmak üzere 8 farklı kategoride 69 markanın teklifleri sunuluyor.

Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden erişilen platformun, yıl sonuna kadar toplam 100 firmalık ekosisteme ulaşması ve 5 yılda yaklaşık 500 milyon TL’lik ekonomik değer yaratması hedefleniyor.

Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformu, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Yemeksepeti CMO’su Barış Sönmez, Trendyol CMO’su Erdem İnan, Atlasglobal Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan ve Colin’s Genel Müdür Yardımcısı Hülya Eroğlu’nun katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Toplantıda Vodafone’un dijital marka hedefi ve yeni dijital platformu hakkında bilgi veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak dijital bir teknoloji şirketi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bu yolda en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda halihazırda ayrı ayrı sunduğumuz tüm avantajlı teklifleri bir araya getirerek Vodafone Yanımda mobil uygulamamız üzerinden sunuyoruz.”

STARTUP’LARA DA PAZAR YERİ AÇACAK

Yeni platformlarıyla startup’ların büyümesine destek olmayı da hedeflediklerini söyleyen Aksoy, “Startup’lara ürünlerini pazarlayabilmeleri için bir kanal sunuyoruz. Halihazırda 8 farklı kategoride uzun vadeli ve dönemsel işbirliği yaptığımız 69 markayla hizmet verdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile 5 yılda 500 milyon TL’lik ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nın bünyesinde startup’lara da ürünlerini pazarlayabilmeleri için alternatif bir kanal sağlayan Vodafone, bu kapsamda kendi mobil oyun markasını yaratma yolunda ilk adımı atarak, “Tavla Stars” markasıyla işbirliği yaptığını da duyurdu.

14 MİLYON AKTİF KULLANICI

Engin Aksoy’un verdiği bilgiye göre 2 yıl önce kullanıma sunulan Vodafone Yanımda mobil uygulaması, ağırlıklı olarak bakiye kontrolü, fatura ödeme, ek paket alma gibi GSM işlemleri için kullanılıyor. Son 3 ayda aktif kullanıcı sayısı 14 milyonu aşan Vodafone Yanımda’nın aynı dönemde uygulama trafiği ise 700 milyonun üzerine çıktı. Vodafone abonelerinin her 36 saatte bir kullandığı Vodafone Yanımda, App Annie’nin verilerine göre de Türkiye’de en çok indirilen ilk 10 uygulama arasında yer alıyor.