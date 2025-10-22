Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy: "5G ihalesiyle kazanan Türkiye oldu!"

Türkiye, iletişim hizmetlerinde yeni bir döneme girdi. Mobil internet hızını mevcuda göre en az 10 kat artıracak 5G teknolojisi, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulacak.

5G ihalesinde Turkcell, 1 milyar 224 milyon dolar ile ihalenin en çok ödeyeni oldu. Türk Telekom 1 milyar 94 milyon dolar verirken, Vodafone 627 milyon dolar ödedi. Turkcell A1 ve B1, B4, B5 ve B6 paketlerini alırken, Türk Telekom A3 ve B2, B7, B8 paketlerini, Vodafone ise A2 ve B3 paketini aldı. İhalede 3 operatör KDV hariç toplam 2 milyar 945 milyon dolar ödemiş oldu.

Vodafone, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen 5G yetkilendirme ihalesinde yaptığı yatırımla, 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attı. Şirket, aldığı frekanslarla 1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelinde 5G hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında, ihale süreci, teknolojik hazırlıklar ve inovasyon vizyonu detaylarıyla paylaşıldı.

"BİR GÜNDE HARCADIĞIMIZ EN YÜKSEK MİKTAR”

Vodafone, 700 MHz ve 3.5 GHz frekanslarını kapsayan ihale sonucunda toplam 627 milyon dolar ödeme yaptı. Bu yatırımla birlikte şirket, 81 il ve 922 ilçede 5G hizmeti sunacak altyapıyı kurma hedefiyle yola çıktı.

İhale sürecinde yapılan yatırımın büyüklüğüne dikkat çeken Aksoy, "627 milyon dolar verdik. Bu, Vodafone Türkiye olarak bir günde harcadığımız en yüksek miktardı. Bu yatırım, Türkiye'ye olan güvenimizin göstergesidir" dedi. 5G yetkilendirme ihalesinin yapılmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Engin Aksoy, şunları söyledi: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve BTK başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu ihaleyi ülkemizin dijital tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Yetkilendirme ihalesinin esas kazananı tüm Türkiye oldu. Yeni dönemin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. İhalede ödediğimiz tutarla 2025 yılında Türkiye'ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık. Ülkemize uluslararası yatırım getiren tek operatör olmaktan mutluluk duyuyoruz." "İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ FREKANSLARI ALDIK" İhalede güçlü bir 5G şebekesi için ihtiyaç duydukları frekansları aldıklarını belirten Engin Aksoy, şöyle devam etti: "Dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve geniş kapsama ihtiyacına cevap veren 700 MHz bandının eşit olarak dağıtıldığını görmek bizi memnun etti. Diğer tahsis edilen 3.5 GHz bandının %71'i ihale şartnamesiyle eşit olarak dağıtılmıştı. Bunun arkasındaki mantık, operatörlere ihtiyaç duyacakları yeterli frekansların rekabet gözetmeksizin verilmesiydi. Zira kamu politikası önce abonenin ihtiyacını gözetmekle sorumlu ve bu çerçevede güçlü bir 5G hizmeti için böyle bir eşit tahsiste bulundu. Geri kalan frekanslar için de her operatör kendi değer ve maliyet bileşenlerine, altyapısına ve ihtiyaçlarına göre tercihte bulundu. Bu sonuçla birlikte Türkiye'de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerekli spektrum dengesini sağlamış durumdayız. Deneyimlerimize ve iş planlarımıza dayalı miktarda frekansı elde ederek hedeflediğimiz pozisyona ulaştığımızı söyleyebilirim. Başka bir deyişle, güçlü bir 5G şebekesi için ihtiyacımız olan frekansları aldık. Ülkemize 5G'yi geniş kapsama ve yüksek kapasiteyle sunacak imkanlara sahibiz. 5G teknolojisinin sağlayacağı gözle görülür hız ve kapasite artışını müşterilerimizin deneyimine yansıtacağız. Teknolojik yatırımlarımızı sürdürerek müşterilerimize güçlü bir 5G altyapısıyla kaliteli bir deneyim yaşatacağız. 5G uyumlu olan altyapımızda 5G yetkilendirme çerçevemiz doğrultusunda hazırlıklarımıza son şeklini vereceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde 922 ilçeye yayılan kapsamamızla müşterilerimize en iyi 5G deneyimini sunacağız.."

TÜRKİYE, VODAFONE'UN GLOBAL İNOVASYON ÜSSÜ OLDU Vodafone Grubu'nun test ve inovasyon ortamını İspanya'dan İstanbul'a taşıdığını açıklayan Engin Aksoy, Türkiye'nin 6G'ye giden yolda stratejik bir merkez haline geldiğini belirtti. İstanbul'da kurulan açık alan test ortamında Open RAN, Massive MIMO, RedCap ve Ambient IoT gibi yeni nesil mobil şebeke teknolojileri test edilecek. Yerli ve uluslararası tedarikçilerin katılımıyla BESTT projesi kapsamında Türkiye, Vodafone'un tüm pazarları için inovasyon üssü konumuna gelecek. Vodafone Grubu'nun test ve inovasyon ortamını İspanya'dan İstanbul'a taşıdığını vurgulayan Aksoy, "Buradan global hizmet vereceğiz. Partner marketlere de hizmet sunacağız. Türkiye, mobil şebekede bir inovasyon üssü haline geliyor. Bu gelişme, ülkemizin global teknoloji ekosisteminde söz sahibi olmasına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. "3G BUGÜN KAPATILSA HAZIRIZ, 4.5G İÇİN ERKEN" Sahadaki tüm ekipmanlarının 5G'ye hazır ve uygun durumda olduğunu kaydeden Engin Aksoy, "Son 5 yılda sahada en fazla kapasite iyileştirmesi yapan operatörüz. Almanya merkezli bağımsız araştırma şirketi umlaut'un Nisan 2025'te yaptığı değerlendirmede Türkiye'de performansı en yüksek puan alan mobil şebeke seçildik. Şirketimizin sunduğu 4.5G bağlantı kalitesi ve güvenilirliği umlaut'un yaptığı bu testlerle onaylandı. 1000 üzerinden 893 puanla İstanbul'da, 885 puanla ülke çapında en yüksek puanı aldık. Tüm bunları altyapımızın güçlülüğü sayesinde elde ettik. Altyapıdaki bu avantajlarımız sayesinde 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il ve 922 ilçeyi 5G ile buluşturacağız. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone'un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacak" diye konuştu.

Mobil şebekelerin dönüşüm sürecine dair değerlendirmede bulunan Aksoy, "3G bugün kapatılsa biz hazırız. Ancak 4.5G'yi kapatmak için henüz erken. 5G cihaz penetrasyonunun artması gerekiyor. Bu geçişin sağlıklı olması için zamana ihtiyaç var" ifadelerini kullanırken, mevcut altyapıların kullanım süresine ilişkin önemli bir gelişmeyi de paylaştı: "2029'da kullanımı sona erecek olan 2G, 3G ve 4.5G altyapılarının kullanım hakları 2043 yılına kadar uzatıldı. Satış gelirinin yüzde 5'inin hazineye ödenmesi miktar olarak biraz fazla olsa da yatırımın önü açılmış oldu. Bu, operatörlerin uzun vadeli planlama yapabilmesi açısından kritik bir adım." "5G'Lİ CİHAZLARIN YAYGINLAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ" 5G'ye geçişi kolaylaştırmak için cihaz tarafında da yoğun çalışmalar yaptıklarını söyleyen Aksoy, "Marka işbirliklerimiz sayesinde 5G uyumlu cihazlarda özel kampanyalar ve indirimler sunuyoruz. Yeni çıkan 5G cihazların pazara daha hızlı girmesi için üreticilerle yakın işbirliği yapıyoruz. Bugüne kadar Samsung, Xiaomi, Techo, Oppo, Vivo, Nubia gibi firmalarla önemli işbirlikleri yaptık. Samsung'un 5G uyumlu en uygun fiyatlı telefonunu Türkiye'ye getirdik. Türkiye'de 12 taksitle portföyünde ilk 5G'li cihazı satan operatör olduk ve önemli satış rakamlarına ulaştık. 5G uyumlu cihaz kullanımını artırmak için müşterilerimize hem fiyat hem erişilebilirlik açısından avantajlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"5 KITADA 5G DENEYİMİNE SAHİP TÜRKİYE'DEKİ TEK OPERATÖRÜZ" Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip Türkiye'deki tek operatör olarak bu teknolojiye dünden hazır olduklarının altını çizen Engin Aksoy, şunları söyledi: "Farklı pazarlarda elde edilen deneyim bize çok değerli içgörüler sağlıyor. Müşteri kullanım alışkanlıkları, en çok ilgi gören 5G servisleri, cihaz penetrasyonu gibi konularda gerçek veriye sahibiz. Bilgi havuzumuz çok geniş. Farklı ülkelerde farklı deneyimleri, teknolojileri bu havuzda biriktiriyoruz. Dünyanın dört bir yanında hizmet veren Vodafone şirketleri bu havuzdan yararlanıyor. Bu global deneyimimizi bugüne kadar olduğu gibi 5G teknolojisinde de ülkemize taşıyoruz. " "5G İÇİN 5 YILDIR HAZIRLANIYORUZ" Son 5 yıldır 5G için yoğun bir biçimde hazırlandıklarını belirten Engin Aksoy, bu hazırlıkları şöyle aktardı: "5G hazırlıklarına gerek özel izinlerle yaptığımız projelerle, gerekse sanayiye yönelik uygulamalarımızla uzun zaman önce başladık. 2021'de görme engelli gencimiz Bager Çalışcı ile Haluk Levent'i 5G üzerinden bir araya getirdik. Bager Muş'tan, Haluk Levent ise İstanbul'dan piyanonun tuşlarına basarak, 1400 km mesafeden birlikte piyano resitali gerçekleştirdi. 23 Nisan 2022'de dünyanın farklı yerlerinden çocukları Nil Karaibrahimgil ile aynı sahnede buluşturarak Türkiye'nin ilk canlı 5G hologram konserine imza attık. 5G'yi Vodafone Sultanlar Ligi maçlarında ve Milletler Ligi kapsamında Türkiye'de gerçekleşen milli maçlarda şahin gözü sistemine entegre ederek karşılaşmalar sırasında ortaya çıkan istatistik ve ölçümlerin anlık olarak erişilebilir olmasını sağladık ve hem salonda hem de ekran başında seyir zevkini artırdık. Malatya'nın Orduzu Köyü'nden genç voleybolcu kızlarımız ile Kadın Milli Voleybol takımımız arasında uzaktan bir 5G maçı organize ettik. Dünyada bir ilk olan Vodafone FreeZone 5G Kıtalar Arası Brawl Stars Turnuvası'nın çeyrek final, yarı final ve final etapları, test izni kapsamında Vodafone 5G üzerinden Beşiktaş-Üsküdar vapur hattında FreeZone teknesinde oynandı. İstanbul Havalimanı, 3 büyük futbol takımımızın stadyumları ve TBMM gibi lokasyonlarda diğer operatörlerle birlikte 5G'yi kullanılabilir hale getirdik."

5G DENEYİMİ YAŞATILDI Vodafone Plaza’da yapılan toplantıda 5G’nin farklı kullanım alanları da sergilendi. Katılımcılar, özel 5G demo alanında, kritik görevlerde veya uzak mesafelerde anlık müdahale ve uzaktan destek imkânı sunan AR Kask, 4.5G ve 5G arasındaki hız farkını doğrudan deneyimleten Refleks Masası, 5G’nin düşük gecikme süresi sayesinde anlık olarak tepki verebilen yapay zekâ destekli robot köpek ve insansı robot, 5G destekli voleybol oyunu ve 5G farkını yaşatan çeşitli oyun ve uygulamalar ile YouTube içeriklerini deneyimleme imkânı buldu.