12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vodafone’un, bireysel müşterilerine her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazandırmak amacıyla 3 yıl önce hayata geçirdiği “Hediye Çarkı” platformu yenilendi. Firmadan yapılan açıklamaya göre müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda uçtan uca yenilenen platformda daha zengin ve çeşitli hediyeler sunulacak. Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden erişilen platformda, 20 GB’a kadar internet, internetten yemeyen İletişim, Video ve Sosyal Pass paketleri ve sevilen markalarda indirimler gibi sürpriz hediyeler dağıtılacak.
DİĞER OPERATÖRLERİN MÜŞTERİLERİ DE KATILABİLİYOR
Vodafone, “Hediye Çarkı” platformunun yeni dönemine özel düzenlediği büyük çekilişle ise 630 kişiye toplam 3 milyon TL değerinde hediye kazanma şansı sunacak. Katılımın 29 Mart 2020 tarihine kadar süreceği ve diğer operatör kullanıcılarına da açık olacak çekilişle, 5 kişiye BMW 118i otomobil, 25 kişiye Vespa motosiklet, 100 kişiye iPhone 11 akıllı telefon ve 500 kişiye Apple AirPods kablosuz kulaklık hediye edilecek.
'DİJİTAL YOL ARKADAŞI'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:
“Vodafone Türkiye olarak, ana faaliyet alanımız olan telekomünikasyon sektöründe istikrarlı büyümemizi sürdürürken, bir ‘teknoloji iletişimi şirketi’ olma yolunda hızla ilerliyoruz. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin yalnızca uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; düzenlediğimiz kampanyalarla seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda faydalanabilecekleri ayrıcalıklar sunuyoruz. Bu hedefle 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘Hediye Çarkı’ platformunu müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeniledik. Yeni dönemde müşterilerimize daha fazla internet, seçkin markalarda özel indirimler ve hediye fırsatları sunacağız. Vodafone Yanımda üzerinden erişilen platformumuzun yeni dönemine özel olarak bir hediye çekilişi de düzenliyoruz. Bu çekilişle toplam 3 milyon TL değerinde hediyeler dağıtacağız. ‘Hediye Çarkı’ çekilişinden diğer operatör kullanıcıları da yararlanabilecek. Amacımız, herkese daha iyi bir dijital deneyim yaşatmak. Dijital hayatın yenilik ve avantajlarından yararlanmak isteyenleri ‘Hediye Çarkı’ platformuna bekliyoruz.”
HAFTALIK OLARAK YENİLENECEK
Yeni dönemde “kişiye özel” bir sadakat platformuna dönüşmesi hedeflenen “Hediye Çarkı” platformunda çark çevirme hakkı haftalık olarak yenilenecek. Buna göre, çarkı çeviren her bir müşteriye çok avantajlı hediyeler sunulacak. Yenilenen platformda, saatlik GB’lar kaldırılarak 20 GB’a kadar internet hediye edilecek. Platformda ayrıca, müşterilerin popüler uygulamalarda internetten yemeden kullanabileceği Sosyal Pass, Video Pass ve İletişim Pass paketleri ücretsiz sunulurken, Boyner ve Morhipo gibi seçkin markalardan indirimli alışveriş yapma imkânı da sağlanacak.
Yenilenen “Hediye Çarkı” platformundan Vodafone’lu olmayanlar da yararlanabilecek. Diğer operatör kullanıcılarının Vodafone Yanımda uygulamasını indirerek oturum açmaları ve ilgili yerlere ad-soyad bilgilerini girerek çekilişe kayıt olmaları yeterli olacak. Diğer operatör kullanıcılarının çekiliş dönemi boyunca toplam 1 katılım hakkı olacak. Vodafone’lular ise 8 hafta süresince her hafta çarkı çevirdikleri her sefer için 1 yeni çekiliş hakkına sahip olacak.
AKTİF KULLANICI SAYISI 11.5 MİLYONU AŞTI
Vodafone’un 3 yıl önce kullanıma sunduğu Vodafone Yanımda mobil uygulaması, müşterilere tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkânı veriyor. Fatura ödeme; fatura detaylarını öğrenme; TL yükleme; TL bakiyesini öğrenme; kalan kullanımları, kullanılan tarife ve paketleri, geçilebilecek tarifeleri görüntüleme; yurtdışı kullanıma açma; 4.5G açma; İnternet/Konuşma/Mesaj bilgilerine ulaşma; yurtdışını arama; yurtdışında konuşma; yurtdışında kullanım gibi işlemler için kullanılan Vodafone Yanımda uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 11.5 milyonu, aylık ziyaret trafiği ise 260 milyonu aştı. Vodafone abonelerinin her 36 saatte bir kullandığı Vodafone Yanımda, mobil uygulama analitik pazarının lider girişimlerinden App Annie’nin ilk 10’unda yer alıyor.
Vodafone Yanımda uygulaması Apple Store ve Google Play uygulama mağazalarından ya da vodafone.com.tr adresinden QR kod ile ücretsiz indirilebiliyor.
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