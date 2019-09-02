Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi’nde tüm sezon boyunca verdiği mücadeleyi şampiyonluk kupasıyla taçlandıran takım Royal Youth oldu.

Bu yıl Riot Games Espor Sahnesi’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve espor tutkunlarının büyük bir ilgi gösterdiği final karşılaşmasını 3-2’lik skorla Royal Youth kazandı.

Final mücadelesinde, Türkiye Büyük Finali tarihinde ilk kez final serisi 5 maça kadar uzadı. Riot Games Türkiye tarafından bu yıl yedinci kez gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük espor etkinliklerinden olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nde yıldızlar, şampiyonluk için mücadele etti.

Bahçeşehir SuperMassive ile Royal Youth arasında geçen zorlu mücadelede Royal Youth, geriden gelerek başladığı final serisinde son düzlükte rakibini geçerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Büyük Final günü Riot Games Espor Sahnesi 1000’den fazla League of Legends ve espor tutkununu ağırlarken, Sahne’nin yanında kurulan festival alanı da 2 binden fazla espor tutkununu sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya getirdi.

Tüm gün devam eden aktivitelerde ziyaretçiler, festival alanında LoL ve LoLespor dünyasının tanıdık yüzleriyle bir araya geldi. Ayrıca YouTube, Twitch ve Facebook üzerinden yapılan canlı yayınlarla 1 milyona yakın kişi de bu büyük heyecana ekranları başında ortak oldu.

‘TÜRKİYE’DE YENİ BİR DEVRİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİK’

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nde yaşanan mücadeleyi şu sözlerle değerlendiren Riot Games Ülke Müdürü Onur Tamer, şunları söyledi:

“Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nin 7. yılında, bir kez daha espor tutkunlarıyla bir araya geldik. Bu önemli organizasyona bu sene kendi evimizde, Avrupa’nın en büyüğü olan Riot Games Espor Sahnesi’nde ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok keyifli bir mücadeleye tanıklık ettiğimiz final gününde, iki başarılı takımımız sezon boyunca verdikleri büyük mücadelenin karşılığını bu büyük espor coşkusuna ortak olarak aldılar ve bizlere çok özel bir espor şöleni yaşattılar.”

Gerçekleştirilen yatırımlarla Türkiye’de esporun önemli bir atılım içinde olduğunu vurgulayan Tamer, şöyle konuştu:

“Espor için Türkiye’de adeta yeni bir devrin fitilini ateşledik. Gerek sürdürülebilirliği yakalamak için ligimizde uyguladığımız yapısal değişiklikler gerekse Ocak ayında hayata geçirdiğimiz ve ülkemizde ilk olan Riot Games Espor Sahnesi yatırımıyla beraber espor ülkemizdeki potansiyelini gösterme şansını daha da fazla yakaladı. Ülkemizde esporun nesiller boyun devam edecek bir spor haline dönüşmesi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

AVRUPA BİLETİNİ ALDI

League of Legends Dünya Şampiyonası 2019'da Avrupa'ya geri döndü. Büyük finalden galibiyetle ayrılan Royal Youth, Ekim ayında Berlin’de başlayacak ve 10 Kasım’da Paris’te noktalanacak League of Legends Dünya Şampiyonası’nda, bilinen adıyla Worlds’de Türkiye’yi temsil edecek.

Verilen bilgiye göre 2006 yılında kurulan Riot Games’in 2009 yılında çıkardığı çevrimiçi oyun League of Legends (LoL) her ay 100 milyonun üzerinde oyuncu tarafından oynanıyor.