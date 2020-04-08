08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’nin dijitalleşmesi vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un işletmeleri geleceğin dünyasına hazırlamak için geliştirdiği ürün ve çözümleri çatısında topladığı Vodafone Business, KOBİ’lerin dijital pazarlamasına yönelik iki yeni ürün geliştirdi.
Şirket, “KOBİ’ler için Dijital Pazarlama” başlığı altında sunduğu Hedefli SMS ve Vodafone Onedio Hizmeti ile küçük ve orta ölçekteki firmalara konum bazlı reklam gösterimi ve hedefli mesaj servisi verdiğini duyurdu.
Bu servislerden olan “Hedefli SMS” ile KOBİ’ler Vodafone’un veritabanından hedefledikleri kitlelere istedikleri zaman aralığında SMS ile Vodafone kullanıcılarına özel kampanyalarını duyurup, ürünlerini tanıtabiliyor.
İZİNLİ VERİ TABANINDAN HEDEF KİTLE BELİRLENİYOR
Vodafone’un izinli veri tabanından istenilen kriterlerde seçilen hedef kitleye, gönderim yapılacak kişi sayısını ve gönderilecek zaman aralığını seçerek SMS ile ulaşma imkanı veren bu servis, yeni müşterilere ulaşmak ve satış adedini arttırmak isteyen şirketlere odaklanıyor.
Hedefli SMS servisi şu şekilde çalışıyor: Marka, Vodafone’lulara özel bir fırsat veya kampanya sunuyor. Marka, ulaşmak istediği kişilerin hedefleme kriterlerini belirliyor. Vodafone izinli veri tabanında yer alan aboneler bu kriterlere göre sorgulanıp, seçiliyor.
Kendine uygun mesaj kurgusunu seçen markanın mesaj (unique kod veya link şeklinde) hedeflenen abonelerin cep telefonlarına Vodafone tarafından gönderiliyor. Bu süreçte GSM numarası ve benzeri abone bilgisi paylaşılmıyor.
İL VE İLÇE BAZLI GÖSTERİM
İşletmeler için dijital pazarlama aracı olarak sunulan bir diğer servis olan Vodafone Onedio Hizmeti ile ise KOBİ’lerin Onedio üzerinden reklamlarını, belirledikleri coğrafi bölgede (il, ilçe bazlı) göstermelerine olanak sağlıyor.
KOBİ’lerin Onedio sosyal içerik platformu üzerinden reklam paylaşımı yapmalarını sağlayan bu serviste reklam gösterimi yapılmak istenilen il belirleniyor.
Büyükşehirlerde ilçe bazlı kurulum da yapılabiliyor. Hedeflenecek il belirlendikten sonra, sözkonusu reklam, o ilde yaşayan ve
onedio.com’a giren tüm kullanıcılar tarafından ayda en az bir kez mobil tam sayfa olarak görüntüleniyor.
Reklam vermek isteyen KOBİ, kendi görselini hazırlayabildiği gibi, ek ücret karşılığında kreatif reklam hazırlama hizmetinden de faydalanabiliyor. Yine reklam kampanyasının etkisini ölçümleyebilmek için KOBİ’ler, etkileşim oranı ve final raporu ile bilgilendiriliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!