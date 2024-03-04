Vodafone'dan akıllı enerji hamlesi

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Vodafone, akıllı enerji alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha eklediğini açıkladı. Günlük enerji tüketimlerinin ve sağlanan enerji tasarruflarının hesaplanmasıyla tüketim bütçesini daha doğru tahmin etmeye başlayan Vodafone, enerji sarfiyatını önceden bilerek potansiyel tasarruf fırsatlarını değerlendiriyor. Şirket, uçtan uca otomatik çalışan sistem sayesinde şebeke, bölge ve şehir ölçeğinde enerji tasarruf miktarlarına ulaşarak planlama yapabildiğini vurguladı. Aralık 2023 itibarıyla 5,2 GWh’lık enerji tasarrufu yapan Vodafone, böylece yaklaşık 13 bin hanenin bir aylık ortalama enerji tüketimine denk tasarruf sağlamış oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, “Vodafone olarak, çevreye gösterdiğimiz duyarlılık doğrultusunda ülkemizin enerji tüketimini azaltmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, 4.5G baz istasyonlarımızda yapay zekâ ile kontrol edilen ve enerji tasarrufu sağlayan parametreleri aktif hale getirdik. Şimdi de yeni geliştirdiğimiz yazılımla günlük olarak bu parametrelerin bize sağladığı enerji tasarrufunu takip ediyoruz. Böylece, enerji tasarrufunu en doğru şekilde hesaplayarak müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda en doğru yatırımı yapabiliyoruz. Türkiye’nin dijital operatörü olma vizyonumuzla, bir yandan mevcut altyapımızı geliştirirken diğer yandan da daha yeşil bir gelecek inşa etme yolunda yeni teknolojileri test etmeye ve uygulamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

SAHA BAZLI HESAPLAMA

Vodafone’da 2G, 3G, 4.5G için saha bazlı günlük enerji tüketimleri saatlik enerji tasarrufu parametreleriyle analiz edilerek günlük enerji tasarrufu hesaplanıyor. Optimizasyon parametreleri çalıştığında ve çalışmadığında meydana gelen enerji tüketimleri karşılaştırılıp günlük saha bazlı hesaplamalardan yola çıkılarak şebeke, bölge ve şehir bazlı enerji tasarruf miktarlarına ulaşılıyor. Uçtan uca otomatikleştirilmiş bu sistem sayesinde, toplam tasarrufun izlenmesi ve tüketimlere dayalı daha iyi yatırım kararları alınması mümkün oluyor.