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        Haberler Ekonomi Borsa VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Borsa Haberleri

        VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

        Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yüzde 0.4 artışla haftaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 09:34 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:34
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        VİOP'ta endeks kontratında yükseliş
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        Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,4 artışla 10.149,00 puandan başladı.

        Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 10.149,00 seviyesinden işlem gördü.

        Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 10.110,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 10.115,00 puan oldu.

        Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

        Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 10.100 ve 10.000'in destek seviyesi olarak öne çıktığını kaydetti.

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