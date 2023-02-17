VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

AA

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1 altında 5.586,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, açılışta yüzde 7'ye yakın değer kazanan endeks kontratı, 6.000 seviyesinde artan satış baskısıyla kazançlarının önemli kısmını geri vererek, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 5.642,75 puandan tamamladı.

Endeks kontratı akşam seansında yüzde 0,6 gerileyerek 5.610,50 puana indi.

Analistler, ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirlerle TL varlıklara ilginin sürmesinin beklendiğini ancak piyasalarda artan oynaklığın bugün de devam edebileceğini bildirdi.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Euro Bölgesi'nde ödemeler dengesinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.550 ve 5.500 puanın destek, 5.750 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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