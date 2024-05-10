Veri depolamada yapay zeka dönemi

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Veri depolamanın geleceği, IDI FORUM’da ele alındı. Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilen etkinliğe üst düzey Huawei yöneticilerinin yanı sıra, fikir liderleri ve farklı endüstrilerden yöneticiler katıldı.

Huawei Enterprise Avrupa Başkanı Will Song, İnovatif Veri Altyapısı Forumu'nda yaptığı açılış konuşmasında, veri ve yapay zekanın (AI) önemine değinerek, "Hızla akıllı bir dünyaya giriyoruz. Veriler patlayıcı bir büyüme yaşıyor ve yapay zeka teknolojileri hızla gelişiyor" dedi. Song, Avrupa için yeni fırsatlar hakkında konuşarak, "Zeka, önümüzdeki on yıl içinde Avrupa için yeni fırsatlar açacak" ifadelerini kullandı ve Huawei'in bu trendi takip etmek için 'Tüm Zeka' stratejisini önerdiğini belirtti.

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"GÜÇ TÜKETİMİ YÜZDE 20 AZALTILDI"

Song ayrıca, markanın yenilikçi ürünler ve çözümler sunmaya devam edeceğini ve şu ana kadar 150'den fazla ülke ve bölgede 25.000'den fazla müşteriye hizmet verdiklerini vurguladı. Avrupa'nın yeşil geçişini destekleme çabalarına değinen Song, "Büyük miktarlarda yapılandırılmamış veriyi ele alan ürünlerimiz var ve OceanStor Pacific Scale-out Depolama, sektördeki en yüksek flash kapasite yoğunluğuna sahiptir. Bu ürün, Avrupa'daki önde gelen eğitim müşterilerimizden birinin depolama güç tüketimini %20 azaltmasına yardımcı olmuştur" şeklinde konuştu.

Huawei Veri Depolama Ürün Hattı Başkanı Dr. Peter Zhou, Veri Uyanış Çağında Veri Depolamanın Yeniden Tanımlanması başlıklı konuşmasında, veri depolamanın geleceğinin ultra performans, veri dayanıklılığı, yeni veri paradigmaları, ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve veri kumaşı gibi çoklu yetenekler tarafından yönlendirileceğini söyledi. Dr. Peter Zhou, Huawei'nin veri uyanış çağında müşteri zorluklarına ve taleplerine odaklanarak öncü AI-hazır veri altyapısı inşa etme taahhüdüne vurgu yaparak konuşmasını sonlandırdı. Performans: Huawei, geleneksel depolamaya kıyasla, depolama performansını 10 kat artırıyor. Depolama ayrıca PB/s bant genişliği ve 100 milyon IOPS destekliyor ki bu da tüm yapay zeka üretim sürecinin verimliliğini büyük ölçüde artırıyor.

Veri Dayanıklılığı: Yenilikçi mimari ve teknolojiler, %99,9999 yüksek güvenilirlik sağlıyor. Yerleşik fidye yazılımı tespit motoru, tespit doğruluğunu %99,99'a çıkarıyor. Hatta yapay zeka eğitimi sırasında kontrol noktası kurtarma süresi bir dakikadan az bir süreye indirgeniyor. REKLAM Yeni Veri Paradigması: Çok boyutlu tensör verisi, akıllı bir arama motoru aracılığıyla hızlı veri erişimini desteklemek için etkinleştirildi. Bellek arttırılmış üretim (RAG) teknolojisi, büyük yapay zeka modellerindeki yanılsamayı ortadan kaldırmak için yerleşik bilgi tabanı ile çalışıyor.

Ölçeklenebilirlik: Tek bir depolama kümesi, EB seviyesinde kapasite için ölçeklendirilebilir ve her motor, depolama yakınında hesaplama için daha fazla GPU, DPU veya NPU ile ölçeklendirilebilir.

Sürdürülebilirlik: Depolama ortamı ve cihazlarındaki yenilikler, olağanüstü depolama enerji verimliliği (watt/TB başına 1 watt'tan az) ve depolama yoğunluğu (1 PB/U'dan fazla) getirdi.

Veri Kumaşı: Depolama meta veri yönetimi ve arama yetenekleri, küresel veri görünürlüğünü ve yönetilebilirliğini sağlamanın yanı sıra, veri hareketliliğini 10 kat daha verimli kılıyor.

YAPAY ZEKA İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ VERİ DEPOLAMA Bu yenilikler, Huawei OceanStor A serisi depolama modellerine güçlü bir ek olan yüksek performanslı OceanStor A800'ün piyasaya sürülmesi için zemin hazırladı. AI için özelleştirilmiş OceanStor A800, AI küme kullanımını %30 artırabilir ve performans açısından, rakip sağlayıcınınkinden dört ve sekiz kat daha iyi bant genişliği ve IOPS sunuyor. Ölçeklenebilirlik açısından, OceanStor A800, 512 kontrole kadar dışa doğru ölçeklenmeyi ve maksimum 4096 hesaplama kartına kadar yukarı doğru ölçeklenmeyi destekler. Alan ve enerji tasarrufu açısından, 1 PB/U olağanüstü depolama yoğunluğu ve 0.7 watt/TB enerji verimliliği sağlıyor. Aynı zamanda, depolama ortamındaki yenilikler sürdürülebilir gelişimi yönlendiriyor. Huawei'nin yeni çıkan yüksek kapasiteli SSD'leri, aynı disk boyutuyla 10 kat daha fazla kapasite sağlıyor, bu da bir veri merkezinin enerji tüketimini daha da azaltabilir. Disk başına 128 TB kapasiteli yeni SSD'ler, her bir PB veri depolandığında, rakip sağlayıcının SSD'lerine kıyasla %88 daha az depolama alanı ve %92 daha az enerji tüketiyor. AI'ye hazır olmak için işletmelerin veriye hazır olması gerekiyor. DME'de yerleşik Omni-Dataverse küresel dosya sistemi, işletme veri varlıklarını bölgeler arası görünür, yönetilebilir ve mobil hale getirerek, işletmeler için sağlam bir AI veri gölü depolama temeli oluşturuyor.