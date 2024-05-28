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        Haberler Ekonomi Turizm Venedik giriş ücreti ile 1 milyon euro kazandı - Turizm Haberleri

        Venedik, kente giriş ücretiyle 1 milyon euro kazandı

        İtalya'nın Venedik kenti, 'aşırı turizm' endişeleri nedeniyle Venedik'e gelen turistler için 'giriş ücreti' sistemi kurmuş ve fiyatı 5 euro olarak belirlemişti. Venedik kente giriş ücreti sistemi ile kısa sürede 1 milyon euro'ya yakın para kazansa da turist sayısını azaltmada başarısız oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 09:31 Güncelleme: 28.05.2024 - 09:32
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        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
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        İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde, şehri günübirlik ziyarete gelen turistlere yönelik 25 Nisan'da 'giriş ücreti' uygulaması başlatılmıştı.

        Yerel basında çıkan haberlere göre kent, 25 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar 195 bin bilet satarak ve beklentileri biraz aşarak 975 bin Euro gelir elde etti. Ancak bu miktarın çevrimiçi rezervasyon sistemi kurma, bilgilendirme kampanyaları ve bilet kontrollerinin maliyeti olan 3 milyondan daha az olduğu açıklandı.

        TURİST SAYISINI AZALTMADA BAŞARISIZ OLDU

        Fortune'da yer alan habere göre Venedik'teki giriş bileti önlemi başarısız oldu ve biletin hiçbir şekilde turist akışını azaltmadığı, gelenleri şaşırtmadığı, üstüne bunun yerine gelenlerin önceki yıllara göre sayısal olarak daha fazla olduğu belirtildi.

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        Günübirlik gelenlere yönelik yeni turizm vergisi sisteminin ardından ziyaretçiler, ücreti online olarak ödeyebilecek ve belirlenen noktalara giriş için bir QR kodu alabilecek. Ancak pek çok Venedikli bu tedbiri eleştirerek cezaları da protesto etti.

        Yerel saatle 08:30'dan 16:00'ya kadar olan günlük seyahat ücreti, Temmuz ortasına kadar geçerli olacak.

        GECEYİ VENEDİK'TE GEÇİRECEK OLAN TURİSTLER ÖDEMEYECEK

        Öte yandan Venedik'te yaşayanların dışında konaklama faturasında bir gecelik vergi ödeyen turistlerden 5 euronun alınmıyor.

        FİYATLAR 10 EURO'YA YÜKSELTİLECEK

        Deneme süresinden sonra ücretin günlük 10 Euro'ya çıkması bekleniyor.

        Biletsiz ziyaret etmeye çalışanlara da 50 Euro'dan 300 Euro'ya kadar para cezası uygulanıyor. Ancak bu uygulamanın da turist sayısını azaltıp azaltmayacağı henüz belli değil.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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