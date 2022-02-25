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25 Şubat 1996'da 95 yaşında iken hayatını kaybeden Koç Holding kurucusu Vehbi Koç, vefatının 26’ncı yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, yaptığı konuşmada, "Değerli büyüğümüz, muhterem kurucumuz Vehbi Koç’un aramızdan ayrılışının 26'ıncı yılı münasebetiyle bir araya geldik. Topluluğumuzu geleceğe taşıma sorumluluğunu üstlenen bizler, aradan geçen her yılda Vehbi Bey’in eşsiz vizyonunu daha iyi anlıyoruz. Merhum kurucumuzun attığı sağlam kurumsal temeller sayesinde, sadece birkaç sene sonra ülkemizin az sayıdaki asırlık kuruluşlarından biri olacağız. Köklü tarihimiz boyunca, Vehbi Bey’in ‘Ülkem varsa, ben de varım’ ilkesini benimsedik. Bu ilkenin ışığında, Türkiye’nin sanayileşmesinde ve kalkınmasındaki pek çok atılımda, elini taşın altına koyan ve daima ilklerin öncüsü olan bir topluluk olduk" dedi.

Vehbi Koç'un, Türkiye'nin sadece ekonomik kalkınmasına değil, toplumsal gelişimine de büyük katkı sağladığını vurgulayan Akkol, "Vehbi Bey ve sonrasında topluluğumuzun, insanı, ülkeyi ve dünyamızı odağa alarak yaptıkları, Koç Topluluğu’nun yüz akı olarak Cumhuriyet tarihimizin altın sayfalarına kaydedildi, kaydedilmeye de devam ediyor. Onun bizlere emanet ettiği değerlere sarılarak, bir asırlık geçmişe sahip topluluğumuzu daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya, ülkemiz, insanımız ve dünya için tüm paydaşlarımıza ilham verecek öncü adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN İLK HOLDİNGİNİ KURDU

Ankara eşrafından Koçzade Hacı Mustafa Efendi'nin oğlu olan Vehbi Koç, 1901 yılında Ankara'da doğdu. 1917 yılında ortaöğrenimini yarıda bırakarak, babasıyla birlikte Ankara'nın Samanpazarı semtinde bir bakkal dükkanı açan Vehbi Koç, Cumhuriyetin kurulmasından sonra, başkent olan Ankara'da inşaat işlerinin yoğunlaşması üzerine, yapı malzemeleri ticaretine de başladı.

Birçok yabancı firmanın temsilciliğini üstlenerek, devlet ihalelerine de katılan Vehbi Koç, Ankara Numune Hastanesi ile Elazığ-Palu Demiryolu'nun yapımını üstlendi. 1937'de İstanbul'da Vehbi Koç ve Ortakları Kollektif Şirketi'ni, 1938'de Koç Ticaret AŞ'yi kuran iş insanı, 2'inci Dünya Savaşı yıllarında yabancı firmalarla iş birliğini sürdürdü ve savaştan sonra birçok Amerikan şirketinin temsilciliğini aldı.

Vehbi Koç, 1948 yılında General Electric firmasıyla ortak yatırım yaparak Türkiye'de ilk ampul fabrikasını 1948 yılında kurdu. 1955 yılında İstanbul'a taşınan Vehbi Koç, bu dönemden sonra sanayi yatırımlarına ağırlık verdi. Koç, 1955'te çelik büro gereçleri ve elektrikli ev aletleri üretmek üzere Arçelik'i, 1958'de Türk Demirdöküm Fabrikaları'nı kurdu.

Kendi kurduğu veya sermayesine katıldığı çeşitli sanayi ve ticaret kuruluşlarını bir araya getirerek, Türkiye'nin ilk holdingi olan Koç Holding'i 1963 yılında kuran Vehbi Koç, 1966'da Türkiye'de üretilen ilk otomobil olan Anadol'u, 1968'de de Tofaş'ı kurarak, Fiat lisansıyla Murat otomobillerinin üretimini gerçekleştirdi. Aynı yıl Koç Vakfı adıyla çeşitli sosyal alanlarda etkinlik gösteren bir vakıf da oluşturdu.

2'inci Dünya Savaşı'na kadar ticaretten sağladığı birikimleri bu dönemden sonra sanayi yatırımlarına kaydırarak, çok çeşitli alanlarda etkinlik gösteren Vehbi Koç, 1984'de Koç Holding'in yönetimini oğlu Rahmi Koç'a devrederek, emekliye ayrıldı ve Koç Holding Onursal Başkanı oldu.

Türk Eğitim Vakfı ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Başkanlıklarını yapan Vehbi Koç, 1987'de Milletlerarası Ticaret Odası tarafından Dünyada Yılın İşadamı da seçilmişti.