Vedat Özdemiroğlu'nun evlat acısı
Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti. Can Ilgaz'ın beyin kanaması nedeniyle hayata veda ettiği öğrenildi.
Giriş: 29.02.2024 - 13:55 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:57
Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz'ın ölüm haberiyle sarsıldı. Özdemiroğlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Özdemiroğlu "Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun..." ifadelerini kullandı.
26 yaşındaki Can Ilgaz’ın beyin kanaması nedeniyle hayata veda ettiği öğrenildi.
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