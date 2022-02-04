Van'da davul zurna ile karşılandılar

İHA

İran'ın başkenti Tahran'dan Van'a direkt uçak seferleri başladı. Tahran'dan gelen ilk turist kafilesi, kentte davul zurnalarla karşılandı.

İran'a ait özel bir havayolu şirketi, her hafta pazartesi ve cuma günleri Van'a direkt sefer yapacak. Bugün Tahran Havalimanı'ndan kalkış yapan ilk uçak, Van Ferit Melen Havalimanı'na saat 20.00 sıralarında iniş yaptı. Tahran kentinden bir saatlik yolculuğun ardından Van’a gelen ilk kafile, davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla karşılandı.

Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Tahran’dan gelen ilk yolcuları karşıladıklarını belirtti. İranlı turistlerin Van’a ciddi kazanımları olacağını ifade eden Canpolat, “İran ile bir ticari faaliyetimiz var. Bu şekilde ticari ilişkilerimiz daha da gelişmiş olacaktır. Süreçte Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in ciddi katkıları oldu. Bu anlamada emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

"İLK KEZ YURT DIŞINDAN BİR UÇAĞIMIZ GELDİ"

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise, ilk etapta 78 tur operatörünün Van’a geldiğini belirterek, “Sektör adına iyi bir gelişme oldu. İlk kez yurt dışından bir uçağımız geldi. Van-Tahran arası yaklaşık bir saat sürüyor. Haftanın iki günü seferler düzenlenecektir. Paket tur şeklinde 3 ve 4 gece konaklamalı şekilde olacaktır. Bu uçak seferleri ilimizin ekonomisine ciddi katkılar sunacaktır” diye konuştu.

İran’dan gelen tur operatörleri ise Van'ı çok sevdiklerini belirterek, 15 saat süren karayolu seyahati yerine bir saatlik uçak seferlerinin yoğun ilgi göreceğini ifade ettiler.

İlk turist kafilesini karşılama törenine Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve turizmciler katıldı.