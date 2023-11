Eski İsrail Başbakanı Barak'tan Şifa Hastanesi itirafı

CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına katılan Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Şifa Hastanesi altındaki tünellerin İsrailli mühendisler tarafından inşa edildiğini açıkladı.

Barak röportajında, Hamas'ın Şifa Hastanesi'ni komuta merkezi olarak kullandığı yönündeki iddiayı kanıtlaması için İsrail'e yönelik tepkilere eğindi.

"İNŞA EDİLMESİNE YARDIMCI OLDUK"

Amanpour'un İsrail'in iddialarını sorması üzerine Barak, "Uzun yıllardır, Şifa'nın altında İsrailli mühendisler tarafından yapılan sığınakların olduğu ve buraların Hamas karargahı olarak kullanıldığı biliniyor ve birkaç tünelin kesişimi bu sistemin bir parçası" dedi.

#link#

Amanpour: "When you say [the bunker under al-Shifa] was built by Israeli engineers, did you misspeak?

Ehud Barak: "No, decades ago, we were running the place... we helped them to build these bunkers."

Amanpour: "Ok. That&Ω39;s sort of thrown me a little bit."pic.twitter.com/CTYfMij2V0

#twitter#pull-left#

Barak'ın bu yanıtı üzerine Amanpour, "Burasının İsrailli mühendisler tarafından mı inşa edildiğini söylerken kendinizi yanlış mı ifade ettiniz?" diye sordu.

REKLAM

Barak ise "Hayır, onlarca yıl önce burayı biz yönetiyorduk. Muhtemelen 40 veya 50 yıl kadar önce yerleşkenin sınırlı alanı içinde, hastane operasyonlarına alan açmak adına bu sığınakların inşa edilmesine yardımcı olduk" şeklinde konuştu.