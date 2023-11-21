Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        31
        Galatasaray
        GS
        31
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        22
        Trabzonspor
        TS
        22
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        22
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Angelino çıkmazı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Angelino çıkmazı!

        RB Leipzig ile Angelino'nun kiralık anlaşmasını revize etmek için masaya oturan Galatasaray, Alman ekibiyle uzlaşma zeminini şimdiye kadar bulamadı. RB Leipzig oyuncuyu bonservisiyle satmak isterken sarı-kırmızılılar ise 6 milyon Euro harcamak istemiyor. Angelino ise yedek kalma ihtimalinden hoşnut değil

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 21.11.2023 - 10:57 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Angelino çıkmazı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sol bek için ilk tercihleri arasında olan Angelino konusu çıkmaza girdi. Sarı-kırmızılıların geride kalan temmuzda büyük beklentiler ile satın alma opsiyonuyla kiraladığı İspanyol yıldızın performansı tatmin edici olmadı.

        Henüz 26 yaşında olmasına rağmen fiziksel açıdan geriye giden ve geniş alanda kaldığında Buruk'un isteklerine yanıt vermekte zorlanan Angelino'nun durumu kafaları karıştırırken Galatasaray sol bek arayışlarına başladı.

        Bir yandan RB Leipzig ile masaya oturan ve Angelino anlaşmasındaki 20 maç oynama maddesini kaldırmak için müzakereler yürüten sarı-kırmızılılar şimdiye kadar uzlaşma zeminini bulamadı.

        REKLAM

        Oyuncuya gelecek planları arasında yer vermeyen RB Leipzig, '20 maç oynarsa bonservisi satın alınır' maddesinin kaldırılmasına yanaşmıyor. Alman ekibi, Galatasaray'ın tekliflerini geri çevirirken Angelino'nun bonservisiyle transfer olmasını istiyor.

        Oyuncunun performansından memnun olmayan Galatasaray ise 6 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemek istemiyor. Sol bek arayışlarına başlayan ve bu bölge için de müzakereler yürüten sarı-kırmızılılar, RB Leipzig ile temaslarını sürdürüyor.

        6 milyon Euro'luk bonservis bedelini fazla bulan Galatasaray'da söz konusu 20 maçlık madde kaldırılmazsa Angelino'nun sezon sonuna kadar kulübede oturması da ihtimal dahilinde. Daha önce hem Julian Nagelsmann hem Domencio Tedesco yönetiminde yedek kaldığında RB Leipzig ile sorun yaşayan Angelino ise yedek kalma ihtimalinden hoşnut değil.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        Habertürk Anasayfa