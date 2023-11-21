Galatasaray'da Angelino çıkmazı!

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sol bek için ilk tercihleri arasında olan Angelino konusu çıkmaza girdi. Sarı-kırmızılıların geride kalan temmuzda büyük beklentiler ile satın alma opsiyonuyla kiraladığı İspanyol yıldızın performansı tatmin edici olmadı.

Henüz 26 yaşında olmasına rağmen fiziksel açıdan geriye giden ve geniş alanda kaldığında Buruk'un isteklerine yanıt vermekte zorlanan Angelino'nun durumu kafaları karıştırırken Galatasaray sol bek arayışlarına başladı.

Bir yandan RB Leipzig ile masaya oturan ve Angelino anlaşmasındaki 20 maç oynama maddesini kaldırmak için müzakereler yürüten sarı-kırmızılılar şimdiye kadar uzlaşma zeminini bulamadı. REKLAM Oyuncuya gelecek planları arasında yer vermeyen RB Leipzig, '20 maç oynarsa bonservisi satın alınır' maddesinin kaldırılmasına yanaşmıyor. Alman ekibi, Galatasaray'ın tekliflerini geri çevirirken Angelino'nun bonservisiyle transfer olmasını istiyor.

Oyuncunun performansından memnun olmayan Galatasaray ise 6 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemek istemiyor. Sol bek arayışlarına başlayan ve bu bölge için de müzakereler yürüten sarı-kırmızılılar, RB Leipzig ile temaslarını sürdürüyor.

6 milyon Euro'luk bonservis bedelini fazla bulan Galatasaray'da söz konusu 20 maçlık madde kaldırılmazsa Angelino'nun sezon sonuna kadar kulübede oturması da ihtimal dahilinde. Daha önce hem Julian Nagelsmann hem Domencio Tedesco yönetiminde yedek kaldığında RB Leipzig ile sorun yaşayan Angelino ise yedek kalma ihtimalinden hoşnut değil.