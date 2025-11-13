Valve, 2026’da üç yeni donanımla oyun dünyasına geri dönüyor

Oyun sektörü son yıllarda taşınabilir cihazlar ve sanal gerçeklik (VR) teknolojilerinde büyük bir sıçrama yaptı. Steam Deck ve OLED versiyonuyla donanım pazarına güçlü bir dönüş yapan Valve, Half-Life: Alyx gibi efsane oyunlarla VR’da da öncü konumunu korudu. Meta Quest serisi gibi bağımsız VR gözlüklerin yaygınlaşmasıyla pazar genişlerken, Valve uzun süredir söylenti olan “Deckard” kod adlı Steam Frame ile bu trende yanıt veriyor. PC odaklı eski headset’lerinden (Valve Index, HTC Vive) farklı olarak kablosuz, akış odaklı ve bağımsız bir cihaz sunan şirket, rekabette öne geçmeyi planlıyor.

STEAM FRAME: KABLOSUZ VE BAĞIMSIZ VR DENEYİMİ

Steam Frame, yıllardır beklenen kablosuz VR gözlüğü olarak dikkat çekiyor. PC’ye ihtiyaç duymadan oyun oynatabilen cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB’a kadar UFS depolama (microSD ile genişletilebilir), Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 ile donatıldı. SteamOS işletim sistemiyle çalışan headset, Steam Deck’teki gibi “Verified” programı sayesinde bağımsız modda uyumlu oyunları gösteriyor. Ayrıca Android oyunlarını destekleyerek Meta Quest geliştiricilerini Steam’e çekmeyi amaçlıyor.0

YENİ EKRAN VE TAKİP TEKNOLOJİSİ

Cihaz, çift 2160 × 2160 LCD panel (144 Hz’e kadar), 110 derece görüş açısı, 60-70 mm IPD aralığı ve ince pancake lens’lerle kenardan kenara netlik sunuyor. Foveated Streaming teknolojisi, düşük gecikmeli göz takibi (iki dahili kamera) sayesinde baktığınız bölgeyi 10 kat daha kaliteli render ederek bant genişliğini optimize ediyor; bu özellik tüm Steam kütüphanesinde çalışıyor. İç-dış takip (inside-out) için dört yüksek çözünürlüklü kamera, karanlık ortamlarda IR LED’ler ve monokrom passthrough mevcut. 440 gram ağırlığıyla (çekirdek modül 185 g, kafa bandı 245 g) hafif tasarlanan headset, arka batarya (21,6 Wh Li-ion, 45 W şarj) ve değiştirilebilir kafa bandıyla konfor sağlıyor.

STEAM FRAME KONTROL CİHAZLARI VE SES SİSTEMİ Kutu içeriğinde gelen çift kontrol cihazı, 6DoF takip, IMU, D-pad, manyetik thumbstick’ler (kapasitif parmak takibi), ABXY tuşları, tetik ve tamponlarla geliyor; tek AA pil ile yaklaşık 40 saat kullanım sunuyor. PlayStation VR2’den daha sezgisel olan bu kontrol cihazları, tüm Steam kütüphanesini destekliyor; yeni Steam Controller da uyumlu. Ses için her iki yanda çift stereo hoparlör (titreşim önleyici tasarım) yüksek sadakatli ses sağlıyor. STEAM MACHINE: 4K GÜÇTE OYUN KONSOLU/PC HİBRİTİ Valve, Steam Deck’in altı katı güce sahip Steam Machine ile salona konsol deneyimi getiriyor. Yarı özelleştirilmiş AMD Zen 4 CPU, RDNA3 GPU (16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM), 512 GB veya 2 TB SSD seçenekleri ve microSD yuvasıyla 4K 60 FPS (FSR destekli) oyun vaat ediyor. USB-A, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Ethernet portları, özelleştirilebilir ön panel ve sessiz soğutma mevcut. Cihaz, Steam Deck, Steam Frame veya Steam Link’e daha ağır oyunları akış kaynağı olarak da gönderebiliyor. YENİ STEAM CONTROLLER: TAM DONANIMLI KABLOSUZ KUMANDA Steam Deck’in tüm kontrol öğelerini kablosuza taşıyan yeni Steam Controller; thumbstick’ler, trackpad’ler, gyro, tutma tuşları, tetik ve tamponlarla geliyor. Bluetooth veya kablolu kullanım, şarj dongle’ı (aynı zamanda düşük gecikmeli kablosuz verici) ve 35 saate varan pil ömrü sunuyor. Tüm Steam cihazlarında (Deck, Machine, Frame) çalışan kumanda, oyun başına özelleştirilebilir profiller ve paylaşım desteğiyle öne çıkıyor.Üç ürün de 2026’nın ilk aylarında Steam Deck’in satıldığı bölgelerde (ABD, Kanada, AB, İngiltere, Avustralya vb.) piyasaya sürülecek. Fiyat ve kesin çıkış tarihleri yıl sonuna doğru açıklanacak; Steam Frame için geliştirici kitleri şimdiden dağıtılıyor. Valve’ın bu bütünleşik ekosistemi, PC oyunlarını her platforma taşıyarak Meta Quest ve geleneksel konsol devlerine meydan okuyor.