VakıfBank konut kredisi faiz oranı ne kadar? sorusu konut almak isteyenler tarafından, dün Merkez Bankasının faiz indirimi hamlesinin ardından soruluyor. Merkez Bankası faizleri 4.25 puan indirdi. Bu indirimin ardından konut kredilerinde de indirim bekleniyor. Peki şu an konut kredileri ne kadar? 2019 Temmuz ayı VakıfBank konut kredisi faiz oranları haberimizde.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

VakıfBank sarıpanjur konut kredisinde 120 ay vadeyle 100 bin liralık konut kredisi çekmek isteyenler için faiz oranı yüzde 1,49. Yani 120 ay geri ödemeli 100 bin liralık konut kredisinin aylık taksiti bin 769 lira. Toplam geri ödeme ise 215 bin lirayı buluyor.